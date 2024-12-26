腹股溝鼓鼓的！小兒疝氣別輕忽　醫：及早根治解除危機

▲小兒外科醫師楊筱惠表示，兒童腹股溝疝氣是小兒科臨床最常見的外科疾病，應儘早就醫治療。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「幫小孩洗澡或是孩子哭鬧時，發現他下腹部、腹股溝這邊會鼓起來，怎麼辦？」兒童腹股溝疝氣是小兒科臨床最常見的外科疾病，花蓮慈濟醫院小兒外科醫師楊筱惠表示，每百名孩子中大約有3名會發生，特別是男童、早產兒，發生機率較高，若家長發現孩子腹股溝處有異常，應儘早至小兒外科門診就醫。

楊筱惠醫師指出，腹股溝疝氣的成因與成人不同，主要是因為小孩的腹膜向鼠蹊部延伸的鞘狀突（俗稱疝氣袋）未閉合，導致腹腔內的器官，包含小腸、網膜，女生則可能是卵巢或輸卵管等，掉入疝氣袋中，並會在孩子哭鬧、用力或站立時凸出且不痛，但一躺下後，這些凸起又會消失，其中，好發於右側約55%、左側約30%、雙側都有約15%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊醫師提醒，若器官長時間滯留於疝氣袋中，將導致腸子或卵巢腫脹卡住為「嵌頓型疝氣」，可能會引起腸阻塞，出現食慾不振、嘔吐等症狀，或是腸子、卵巢缺血壞死等，對孩子的健康造成威脅。若家長發現孩子的腹股溝處有硬塊、腫塊，或是嬰幼兒哭鬧不安、嘔吐合併腹股溝突起腫塊，應儘快讓孩子躺平或輕輕將硬塊推回，並儘快至小兒外科門診就醫，若發現硬塊推不回去，應儘速至急診處理。

除了腹股溝疝氣，陰囊水腫也是門診常見的疾病，家長也需警覺孩子陰囊的變化，尤其是發現孩子陰囊忽大忽小，特別是感冒期間陰囊變大、甚至除了睪丸外還有另一個腫塊，便要檢查是否為腹水經疝氣袋累積在陰囊造成「陰囊水腫」。

「手術是疝氣常見的治療方式。」楊筱惠醫師表示，特別是嬰幼兒腸子容易卡住，有症狀時應儘早處理，不需等待孩子長大後再手術。手術以傳統方式進行，將疝氣袋的開口關閉、切除遠端的疝氣袋，保護好輸精管及血管，大多不需要像成人一樣放置人工網膜，約20分鐘完成，且傷口小約1至1.5公分、不須拆線傷口，一週即可癒合，也可選擇腹腔鏡式同時檢查及治療對側。大多數孩童術後隔天就有顯著改善，並可逐漸恢復正常飲食，需注意術後一週內禁止劇烈運動。

楊醫師特別提醒家長，雖然是臨床常見手術，但仍需要全身麻醉，對於嬰幼兒，尤其是小於一歲的孩子，應由專業的小兒外科醫師與麻醉科醫師進行檢查與手術，若家長發現孩子腹股溝處有異常，應儘早至小兒外科門診就醫，及時治療讓孩子健康成長。