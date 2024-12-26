減肥「喝3款湯」激瘦又營養！　醫：味噌湯1煮法恐害好菌死光

▲味噌湯擁有好菌及膳食纖維，營養師也激推。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣冷颼颼，適合喝碗熱湯暖心也暖胃，但小心選錯湯，不僅油脂、鈉含量爆表，還可能喝下一堆澱粉。營養師張語希分享，減重減脂時最推薦富含膳食纖維的蔬菜湯、有天然益生菌的味噌湯，以及高蛋白質、低熱量的鮮魚湯。腸胃肝膽科醫師錢政弘則建議，煮味噌湯一開始就加入味噌，好菌恐死光光，最好是湯煮好，等待降溫冷卻再加入調味。

營養師張語希在個人粉專拍攝短影音衛教「減脂可以喝什麼湯？」她直言，拉麵湯不行，上面浮著許多油；鴨肉羹、玉米濃湯則因澱粉含量高，都不是好選擇；麻辣湯都是油、且鈉含量超高，同樣也是減重大忌。

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張語希說，天冷想喝湯，可以選擇富含膳食纖維的蔬菜湯；味噌屬於發酵食物、含有天然益生菌，加入紫菜或是菇類的味噌湯擁有豐富的膳食纖維、相當健康。如果想要吃肉，她則大推鮮魚湯，魚類為優質蛋白質、脂肪含量低，同時又能補充Omega-3脂肪酸。

不過，張語希也提醒，喝湯時「鹽巴不要加太多」，頂多加1/3匙是可以接受的，為了攝取食物天然風味，她個人都不加鹽。

▼營養師提醒，喝湯時鹽巴量越少越好。（示意圖／翻攝PEXELS）

腸胃肝膽科醫師錢政弘曾在粉專上分享，味噌、納豆、德式酸菜、優格、優酪乳及天貝、起司等食物，都是天然發酵的食物，能夠補充好菌。但若是想吃下好菌，食用時務必注意一個重點，就是「溫度不能太高」，一旦溫度超過45度，細菌的活性就會明顯降低，65度高溫下加熱30分鐘，細菌的數量則會大幅減少。

因此，錢政弘說，若是煮味噌湯的時候，一開始就將味噌加入，就會導致好菌死光光。最理想的做法是湯煮好以後，先熄火降低溫度，等到稍微冷卻以後，再加入味噌調味；味噌烤魚也是同樣的作法，等到魚差不多烤好，再抹上味噌增添風味，大原則就是「不能讓味噌長時間加熱」。