死會網友超羨慕！單身「有這5大優點」不用噴錢…你也超有感嗎？



▲單身的你，生活自由讓死會的人好羨慕嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



放暑假了，孤伶伶一個人走在路上只有被甜蜜情侶閃瞎的份，只能一個人看電影、享受一人飯局，或是幾個同為單身的人窩在一起取暖。Youtuber《那個女生Kiki》拍影片指出，這社會都替單身者取上「單身狗」、「剩女」的稱號，單身真的有這麼可憐嗎？她並不這麼認為，反而有感列出5件事，讓死會的網友超羨慕。

Kiki以自己及身邊朋友的經驗，整理出死會的人在談戀愛時，「最羨慕單身者」的5件事，你也心有戚戚焉嗎？

1.開銷明顯比較少

你們約會都在幹嘛？不免俗的看電影、吃飯，攜伴四處遊山玩水，Kiki說，假設約會頻率一週達3～4次，其實頗傷荷包的，更別說還得慶祝各種節日，像是情人節、聖誕節、對方生日等等。相較之下，單身的人減去約會的額外開銷，「噴錢」機會自然較少。





2.朋友不設限

就算交往過程中另一半沒有特別限制你的交往狀況，但死會後仍會識相的與異性保持距離。Kiki表示，並非指單身就可以亂來，但和朋友出門，或是認識新朋友時，自然不會有那麼多的顧忌。

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3.沒有包袱

人在20多歲時通常都想追尋一些人生夢想，像是出國念書或工作，但另一方面要顧慮的也很多。因為視對方為重要存在，因此做每個決定前一定會考慮另一半。因此此時會開始擔心是否因遠距離而失去對方。Kiki說自己身邊的朋友，就有蠻多最後因愛情放棄夢想，「讓我覺得非常可惜。」





4.心情不易受影響

談戀愛吵架在所難免，尤其在磨合時期的三天一小吵、五天一大吵天天上演，容易影響心情。Kiki無奈，爭吵不能選時間，學生時期最討厭考試前夕大吵，出社會後工作忙不完還要忙吵架，容易讓人煩躁。但單身可就不同了，在工作或在學習時，專心投入的程度可是連自己都會怕的。



5.更愛自己

談戀愛時一心一意全放在另一半身上，但單身時能有更多時間好好傾聽自己的內在聲音，想要什麼、想做什麼，在這段時間能好好照顧自己、好好愛自己。Kiki認同「先愛自己，才能愛別人」，唯有先把一個人的生活過好，兩人在一起時，才會有1+1的美好。

Kiki整理出以上5點，並非鼓勵大家單身，而是認為「每個狀態都有每個狀態的好」。談戀愛時的負面情緒，有人願意陪伴和傾聽很幸福，雖然吵架在所難免，但每每鬥完嘴後也讓彼此的心更貼近；此外，單身也有單身的好，能藉此努力精進自己，去追尋未完成的夢想，同時也抱持開放的心迎接愛情，「總之希望大家可以喜歡每個狀態的自己，可以在每個當下都感到幸福跟滿足。」