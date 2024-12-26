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國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

（圖／翻攝「陳信宏小兒科診所」臉書）

▲患者流感快篩陽性。（圖／翻攝「陳信宏小兒科診所」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳信宏分享幫一名國小女生看診時，覺得她怪怪的，快篩結果出來，竟然是A型流感，因沒有很典型的流感症狀，「所以出乎我的意料」。

陳信宏25日在臉書說，看診最後一名病人是國小學生，患者發燒一天，經過檢查跟詢問病史，覺得她怪怪的，即使已超過下班時間，還是決定要幫她做一下流感快篩，小女生很怕做快篩，抗拒了一會才完成快篩。

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陳信宏指出，過了5分鐘，快篩結果出來，竟然是A型流感，因症狀沒有很典型流感症狀，所以出乎他的意料。

陳信宏表示，不過這正是流感的特性，典型流感大家都會診斷，就是並非每個流感都是典型流感，還是要做快篩，才能夠及早診斷，及早給抗病毒特效藥，才可以快速恢復健康，減少住院的風險，以及減少後流感遺症的風險。

疾管署24日公布國內上周新增23例流感併發重症病例、6例死亡。疾管署副署長曾淑慧說，本季流感季已累計75例死亡，死亡數為近10個流感季最高，確定病例、死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。她提醒，本周就會進入流感流行期，門急診就診人次可能上看10萬，疫情約在春節前後達到高峰，高風險民眾要儘早接種流感疫苗。

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關鍵字： 流感 陳信宏 快篩

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