靠殺氣防蚊！科學證實：蚊子最怕「OOOO的人」　受虐網友們說話了



▲你常常被蚊子咬嗎？科學告訴你為什麼。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者李佳蓉／綜合報導

過去對於「人肉捕蚊燈」的傳言眾說紛紜，有的人說愛吃肉、酸性體質、或是O型血的人最容易被咬，但卻都沒有獲得研究證實！臉書粉專《怪奇事物所 Incrediville》分享冷知識，指科學已證實蚊子是種「欺善怕惡」的生物，會讓牠們不想靠近而主動迴避者，就是曾經出手打過牠的人。該篇PO文吸引1.5萬名網友按讚留言，有人感嘆：「一定是我太善良」；還有網友霸氣表示「兇起來」。

臉書粉專《怪奇事物所 Incrediville》常分享新奇有趣的研究與知識，近期為網友解惑「什麼樣的人容易被蚊子咬呢？」並說，這問題有如「什麼樣的人容易吸引到渣男、容易被抓去教召、容易抽到SSR一樣」，答案眾說紛紜卻毫無根據。但卻有科學證實，最讓蚊子不想靠近且會主動迴避者，就是曾經「出手打過牠的人。」科學家實驗發現，具有嗅覺學習能力的蚊子，會在拍擊與氣味間做出連結，並且透過腦中「獎勵機制」以強化連結。



▲科學證實，蚊子其實欺善怕惡，因此快拿出你的霸氣當做防蚊液。（圖／《怪奇事物所 Incrediville》授權提供）



意思即為，蚊子可藉由「味道」以記住那些試著想攻擊牠卻不幸失手者，未來24小時內只要再聞到相同氣味，就懂得避開這個人，並且找其他不會反擊的軟柿子下手，非常欺善怕惡。粉專也指出，如果你本身「攻擊力」極高、殺氣夠強的人，那麼驅蚊效果和一般防蚊液差不多，「打蚊子不怕不夠準，只怕不夠狠」！

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過去大家常聽到蚊子喜歡胖子、愛吃肉的人、酸性體質的人，甚至連血型都有影響，但這類論述似乎並無直接科學根據。粉專也補充，蚊子吸人血，主要依賴「嗅覺刺激」，而目前可確定會吸引蚊子的物質，包括二氧化碳、乳酸和汗水，「會影響你排放這些化合物的因素有非常多，很難連結到特定的生活習慣，胖子也未必容易招惹蚊子。」因此也呼籲，防疫千萬不要抱持僥倖的心態。

該篇PO文吸引大票受害網友留言，「原來是我平常太善良了」、「難怪蚊子都咬我」、「身上背負著越多蚊子的冤魂，是不是蚊子越不敢靠近？」、「那為什麼夜裡我家的蚊兒都不饒了我！打來再來！打了還來！哭」、「難怪小嬰兒會被狂盯XDD」。但也有人說，「乾這是真的，我每次攻擊都超兇猛所以不太被叮哈哈哈哈哈哈」、「應該是像我這種人，有著佛陀捨身餵虎的情操，所以蚊子叮起來，不需要覺得抱歉」、「打起來了啦」、「用殺氣當防蚊液啦！」