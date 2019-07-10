癌症術後這樣補！醫曝「初期吃OO」消水腫...第3週才燉藥膳



▲初期補品建議以魚肉為主，其蛋白質是比較好吸收的選擇。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

手術是治療癌症的一個重要的方法，目的在於移除腫瘤細胞，增加治癒的機會。但是手術對身體而言，是一種結構上的破壞，依中醫觀點，術後會在身體局部會產生「氣滯血瘀、發炎水腫」的情形。許多民眾準備人參、十全大補湯、麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等補品想幫病人補身體，但醫師表示，上述食材在術後兩週內服用，可能加重局部發炎的狀況，導致傷口更紅腫熱痛，甚至化膿。衛生福利部南投醫院中醫科提出術後飲食建議，調養身體，幫助傷口恢復。

中醫科醫師張慈文指出，術後首先的任務，就是針對局部「氣滯血瘀、發炎水腫」的情形做改善，簡單的說，就是增加身體代謝，趕快把堆積在局部的瘀血、組織液、發炎物質送走，才能開始重建。

那什麼時候開始進補？張慈文表示，原則上手術第二週後才開始進補，以症狀為依據，當傷口「看起來不紅、摸起來不熱、腫勢也漸漸消退」時開始進補，初期補品以魚肉為主，魚肉的蛋白質是比較好吸收的選擇，鯉魚湯、鱸魚湯除了補充蛋白質，還兼有利水的效果，幫助水腫消除，加快傷口恢復。

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▲術後往往腸胃功能不佳，醫師建議喝些少鹽的四神湯。（圖／南投醫院提供）

張慈文說，手術第三週之後，如果傷口乾乾的，不紅不腫不熱，就可以燉些藥膳來進補，增加身體動能，加速傷口的重建，例如：少量黃耆、紅棗、川芎、雞血藤等中藥加大骨頭一起燉湯。如果手術有切除骨頭的病患，就可以再加些續斷、骨碎補等中藥來幫助骨骼的生長。

另外，術後往往腸胃功能不佳，張慈文建議，這時可以喝些少鹽的四神湯（由芡實、蓮子、淮山、茯苓四味中藥組成），幫助脾胃的功能恢復。如果有水腫的狀況，可以多喝薏仁湯、紅豆水，來增加身體代謝痰濕的能力，減少局部病理產物的堆積，局部的堆積減少後，也會減少後續放射線治療的副作用產生。患者在手術後按部就班把身體養好，就有體力與本錢來面對接下來的其他治療，對抗癌症。