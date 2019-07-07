塑化劑在身邊！專家曝「安全玩具材質」藏危機：孩童恐智能低下



▲成分有PVC-ABS的兒童玩具安全嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

生活中總出現許多塑膠製品，不過有些我們以為是安全的產品，卻可能處處產生危機。毒理教授招名威先前在粉絲團《招名威教授 毒理威廉》分享，自己逛機場時，發現有些標榜「安全玩具」的商品，竟然用含塑化劑成分的材質製成，孩童使用的話，恐影響嬰兒的腦部發展。他呼籲家長平時多留心玩具塑料的材質，否則要補救就不容易了。

招名威分享，先前在飛機閒逛，發現賣給小朋友的安全玩具，裡面含有聚氯乙烯（PVC），早些年台灣爆發的塑化劑事件，就是因為PVC這個含有塑化劑DEHP的材質，被用在很多食品類別中。

招名威進一步指出，研究顯示長期暴露在含有DEHP的毒性中，因為其含有類似女性賀爾蒙的作用，可能增加引起罹患乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等女性賀爾蒙相關癌症的風險。若孕婦尿液中塑化劑代謝物濃度越高，肚子裡的男嬰生殖器官先天性異常風險越高，孩子長大不孕的機率也很高。

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另外招名威也提到，有學者發現孕婦尿液中塑化劑代謝物濃度越高，孕婦體內的甲狀腺賀爾蒙濃度越低，恐怕影響嬰兒的腦部發育，造成智能低下。所以他表示，無論合法與否，PVC最好都不要出現在孩童的生活周圍。



▲玩具長期與孩童接觸，若材質不佳，恐影響孩童的腦部發展。（圖／視覺中國CFP）

而另一種複合材料PVC-ABS，則是PVC和ABS的混和物。招名威表示，以PVC來說，它耐水、耐酸鹼、耐化學性能都很好，價格便宜，缺點就是生產技術含量較高，對模具或螺杆有特殊要求，製成需要添加塑化劑；ABS韌性和強度較好，流動性較佳，成型容易，不需額外添加塑化劑，缺點是價格貴、耐老化性能差，一個月後就開始褪色。

複合材料PVC-ABS則有雙方優點，價格雖較PVC貴，但卻比純ABS材質要便宜，小朋友的玩具也不會有塑化劑殘留的疑慮，更不會有買不到兩個月就褪色的問題。最後，招名威也呼籲，小朋友的成長發展很重要，尤其是影響嬰兒的腦部發育，錯過要再補救就不容易，關於玩具塑料材質的問題，還是要請家長們多多用心，好好篩選一下才好。