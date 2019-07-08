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不經意最美！這3瞬間「超撩男生」...狂戳這幾點立馬升溫

點評:想看女生版的～
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▲▼女孩,女生,女性,女友,牙齒,趴睡,笑容,笑臉。（圖／pakutaso）
▲哪些動作讓男生無法招架呢？（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導

不管是曖昧對象，還是戀愛中的女生，只要做出正確的動作，就會瞬間擄獲男生的心，讓人想立刻抱緊處理。常分析男女觀點的阿畫分享，網路排行男生最心動的3個行為，只要不經意做出這些舉動，彼此感情就更加溫，讓男生心臟更不斷砰砰跳。來看看是哪3個行為殺傷力那麼強吧！

1.肢體接觸
當男生載妳的時候，雙手輕扶男生的腰；突然拉住對方的衣物，他回頭時露出嬌羞的臉；害怕時抓住男生的手臂；在坐車的時候，頭輕靠男生的肩等，都是能讓男生瞬間心動的動作。神情和肢體動作要非常對味，因此肢體接觸再搭上一點香味，也是非常重要。

2.紮頭髮、綁馬尾，或是翹腳換腿
心理學說男人是視覺的動物，無法抵擋那種若隱若現的魅力，例如露出頸部、腿、胸部等。男生喜歡這些動作，是因為有種有機會、但又沒把握的感覺，讓妳游走在看的到又看不到的模糊地帶。

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▲翹腳,性感,高跟鞋,網襪,女性。（圖／達志／示意圖）
▲翹腳若隱若現讓男生受不了。（圖／達志示意圖）

3.情緒（微笑、嬌羞、哭）
讓對方看到你嬌羞的臉，或是對他微笑的臉，這會給男生有點無害的感覺，只要時機點剛好對，就會直接擊中男生的內心。哭的時候也會激起對方的保護欲，因此微笑、嬌羞、哭這三種情緒，比較會觸發男生對你的心動。

阿畫表示，讓對方心動的前提是雙方都有好感，因為有好感才產生心動的感覺，而心動只是讓你們加溫的一種方式，不是讓不喜歡你的人突然對你心動，因此不要搞錯。

關鍵字： 阿畫 兩性 交往 男女
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