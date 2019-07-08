屬豬氣勢強強滾！12生肖「本週運勢」曝：龍、猴當心突發事件多



▲你這週運勢好嗎？來看黃鐸允十二生肖每週運勢大解密吧！（圖／達志影像）

文、圖／黃鐸允、侯毓湘

想知道你本周(7/8~7/14)運勢如何嗎？

屬兔的朋友貴人常現，工作增加，升遷加薪的機會提高。

屬猴的朋友在生活、工作、心理、健康等方面變動較多，輕者脫離軌道而有波動，重者遭受損害。

屬龍的朋友勞心勞力，事倍功半，伴隨是非與突發事故，切莫衝動行事。

〖鼠〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢基本上持續興旺，無論在工作、財運、婚姻、家庭等方面，都順心如意。

24歲鼠，能徹底發揮才能，大膽拓展社交，但須謹言慎行，避免與人衝突。

36歲鼠，不要錯過親友介紹的姻緣，尤其單身男性容易覓得知心伴侶。

財運

有許多貴人给予正財及偏財上的幫助，兩者均有所進帳。在升職、加薪、創業、合夥上都會出現機會。

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事業運

事業穩定，但提防身邊的小人。做事若能堅持到底，將不會有太大的問題浮現。

桃花運

單身的朋友趁此好時機向心儀對象表白，可成功交往，快速實現步入禮堂的夢想。

健康運

避免飲食過量使體重上升，進而引發膽固醇及高血壓等疾病。



〖牛〗 總運解析 ★★★☆☆



本週整體運勢中等，財運良好但開銷大，容易犯小人而破壞同事之間的關係。

47歲牛，偏財運佳，但慎防被他人誤導而損失錢財。

59歲牛，需要多喝人蔘雞湯來保養身體。若能腳踏實地勤勞做事，將有等償的回報。

財運

做生意的老闆可透過身邊貴人和親友獲取靈感與商機，有機會到處應酬照亮“錢”途。

事業運

勿急躁誤事，在老闆面前把握表現的機會，凡事寧可慢，不可急。

桃花運

已婚人士須與互有情愫的異性保持距離，否則容易出現婚外情，導致婚姻破裂。

健康運

工作繁重，失眠加上心煩，均使壓力倍增，讓健康出現問題並帶來困擾。



〖虎〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等，須拓展交際圈以改善人緣不佳的困境。工作上靈感愈來愈少，行事效率差，進而降低功績和名聲。

22歲虎，在感情方面容易遇到理想對象。

46歲虎，出現爛桃花，且外出偶遇小意外、小驚嚇。

財運

因財生災，禍事顯現，為人處世應低調勿張揚，才能減少破財。

事業運

工作上不可任意妄為，要以積極態度面對困難，必能迎刃而解。

桃花運

異性緣佳，將遇到心儀的對象，需積極追求，才能有進一步的交往。

健康運

患有舊疾的朋友避免再度受傷，減少爬山、攀岩、潛水...等容易傷害關節的活動。



〖兔〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，貴人常現，升遷加薪，工作量變多。戀愛中的朋友，有望正式步入婚姻。

33歲兔，人緣運絕佳，宜拓展人脈，增加合作機會，為事業的起飛建立基礎。

57歲兔，失眠加上心煩，增加心理壓力，須放鬆心情保持身體健康。

財運：

財運亨通，容易有大額的財富進帳。

事業運：

改變做事方式，強化管理，否則將遇到重重的困難，以及無法突破的瓶頸。

桃花運：

已婚的伴侶易有爭執，主要為了照顧子女或過度重視工作，而忽略對方的感受。

健康運：

容易出現腸胃、脾臟方面使人困擾的小毛病，須改變飲食，調養身體。



〖龍〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等，事業受阻，無法獨自面對難題促使壓力變大。

20歲龍，在學業上容易因沉迷遊戲而影響成績。

44歲龍，感情方面倍感寂寞，導致情緒起伏不定，降低個人魅力。

財運：

錢財可能有減損的危機，須擴大交友圈來增加獲得財富的機會。

事業運：

處於團隊中無人能及的地位，但要經常向上司提出適當且能獲得採納的工作想法。

桃花運：

單身人士愛情有所進展，可能出現意中人，將看你如何把握。

健康運：

從事危險工作的朋友要預防意外，易有疾病纏身，調整自身心態。



〖蛇〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，有領導組織能力者，在工作上的難題可找同事、下屬幫忙。

19歲蛇，學業成績起起落落，時而感到心累崩潰。

31歲蛇，在事業上有貴人相助，凡事順利，只需防小人從中暗害。

財運：

受到貴人相助而財運大吉，一切順心，尤其是做生意者。

事業運：

工作辛苦，但努力必有豐厚的回報。

桃花運：

單身人士只要方法得當，愛情會有所進展，而已婚人士要學會處理與異性的關係。

健康運：

需留意家中親人長輩的健康，特別是腎臟與泌尿系統的問題。



〖馬〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，宜動中求財，通過出差旅遊大賺一筆。

18歲馬，需多花心思維護同事關係，慎防背後算計的小人。

30歲馬，若遇上喜歡的異性，將出現不少競爭者，或許要以洪荒之力來脫穎而出。

財運：

財運旺盛，合理利用自家資源，與朋友和情侶合作來獲得錢財。

事業運：

工作表現佳，事半功倍，容易獲得更好的發展機會。

桃花運：

多與家人相聚，有空可一起外出旅遊，既能放鬆心情，又能加深感情。

健康運：

外出容易水土不服，需注意飲食，謹慎忌口以破除一切病禍。



〖羊〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，錢財賺得多花得少，感情方面正桃花與爛桃花同時出現。

41歲羊，吉星高照，有貴人扶持，家庭感情恩愛幸福。

53歲羊，不適宜擴張事業規模，尤其避免大額投資，慎防沉迷股票、彩券等。

財運：

只要用心經營，容易成功，並且在錢財上有不錯的回報。

事業運：

事業上堅持奮鬥努力不息，必定有一番好成績。

桃花運：

無論單身或已婚的人，在愛情上都會出現桃花。

健康運：

主要關注克身之象和天厄凶星，將對健康有負面的影響。



〖猴〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，小心穩健，勤奮踏實，也能獲得發展機會。

40歲猴，難免出現口角爭執，宜坦誠相對，多包容多溝通。

52歲猴，如果想轉換工作環境，或公司有意開拓異地市場，可自己主動承擔求變，將能飛黃騰達。

財運：

尋找新的經濟收入方式，多一條求財之路，來達到收支平衡的目標。

事業運：

有機會發揮所長，做出令人刮目相看的成績。

桃花運：

異性緣不錯，但均屬於平淡交往的關係，沒有過密的進展。

健康運：

運勢不樂觀，特別注意心臟、皮膚的問題，建議做全身檢查。



〖雞〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，若能把握長輩貴人協助生財的機會，將可獲得更快更多的錢財。

15歲雞，考運佳，讀書之人運勢很好，學習鑽研能力強。

27歲雞，賺錢動力弱，花錢如流水，錢財難聚。經商人士一切以保守為主。

財運：

財運亨通，運用聰明才智尋找絕佳的賺錢項目。易有財物失竊的可能，細心保管隨身攜帶的物品。

事業運：

透過互相引介結交新朋友，拓展人脈，關係良好，將深受同事擁護與上級器重。

桃花運：

人際關係走紅，單身的朋友將遇到理想伴侶，甚至會火速結成佳偶。

健康運：

須預防感染流行疾病，按時做身體檢查。



〖狗〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，工作上應主動創新求變，或到異地開拓發展，也能好運連連！

26歲狗，避免禍從口出，且不能過於急功近利。

62歲狗，出門在外應多注意安全，開車應小心駕駛。

財運：

與合作伙伴共同規劃的工作項目，不僅容易成功，還能帶來大筆錢財。

事業運：

事業興隆，業績因各界助益而有新的突破。

桃花運：

桃花旺盛，但頻繁向心動異性大獻殷勤，會把對方嚇跑。

健康運：

健康不良，易患有腎臟或泌尿系統方面的疾病。



〖豬〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，貿易合作進行順利，但切記勿急功近利。

37歲豬，因長輩牽紅線，而很有機會邂逅愛情。

49歲豬，投資前要先行觀望，確認好後續事宜，再下決定。

財運：

在舊客戶的介紹下，認識對生意有幫助的人，培養更多優質客戶。

事業運：

工作出色而受到獎勵鼓舞，少則獎金豐厚，多則職位升遷。

桃花運：

有水到渠成的交往對象，必須瞭解彼此因為緣分而相遇，要能疼愛對待，相互理解。

健康運：

需留意家中長輩身體，以及提防突發意外，駕車的朋友精神要集中專注。

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