硬塊以為腹肌！她減肥「誤把胃癌當肌肉」醫傻...可摸OO來判斷



▲腹部瘦不下來不是腹肌，當心是癌症問題。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

最近健身成為風潮，許多人喜歡靠運動雕塑線條，不過運動減肥瘦不下來，可能有危機藏其中。外科醫師江坤俊在節目《媽媽好神》中分享，遇過一位女生小腹越來越大，也沒有精神，以為甲狀腺出問題，檢查後發現肚子有一硬塊，對方竟誤會是自己練出來的肌肉，令他哭笑不得，做胃鏡後才發現是瀰漫性胃癌。他表示，檢查肚子有無癌症，最簡單的檢測方式就是摸肚臍，變胖肚臍就會變深，若肚子有東西頂出來，肚臍則會變淺。

江坤俊分享，之前有一名30幾歲的女生前來門診，想驗甲狀腺功能，但醫師看她脖子沒有腫大，便詢問為何想驗。女子表示最近減肥，半年來陷入停滯期，她發現自己小腹越來越大，也沒有精神，認為這是新陳代謝功能變差，因此甲狀腺功能應該有問題。

之後江坤俊檢查，在女方肚子上摸到一塊硬塊，詢問是否知道自己身上有硬塊，對方竟表示，她以為這是每天做仰臥起坐練成的肌肉，令他哭笑不得。結果進一步檢查後發現，肚子裡的硬塊是「瀰漫性的胃癌」。

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▲檢測肚子有無癌症，最好的方式就是摸肚臍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

江坤俊解釋，肚子基本上開刀不是先看到腸子，而是一片很大片的油，叫做「大網膜」。經電腦斷層一照，女方大網膜整個硬邦邦，相較於一般人薄薄的，她的大網膜厚、胃壁也很厚，是瀰漫性的胃癌。江坤俊表示，一般胃癌只會在胃的某個區域，瀰漫性胃癌代表整個胃都是胃癌細胞，導致她的大網膜摸起來相當硬，而女生還一直以為這是她練出來的肌肉。

那要怎麼分辨肚子的軟和硬？江坤俊表示，標準在於「跟自己比」，如果平常是軟的，最近覺得肚子變大、也變硬，但又沒做什麼運動，就要小心是不是有東西在裡面頂出來。要確認肚子有無癌症，最方便的檢測方式就是「摸肚臍」。如果變胖，肚臍就是變深；如果肚子裡面有東西頂出來，肚臍則會變淺。