肌膚紅腫暗沉！問題在「乳液＆精華液」...專家：越擦臉乾皮薄



▲乳液、精華液、護膚油全對肌膚有害。（圖／視覺中國CFP）

文／宇津木龍一

像山茶花油、角鯊烯精華油、馬油、荷荷芭油及橄欖油等純油又如何呢？這些都不含界面活性劑，或許比乳霜來得好一點。但因為油會溶於油中，如果用量少，它們會溶入細胞間質中，被皮膚組織視為雜質引發排斥反應；如果用量多，它們就會直接將細胞間質整個溶解掉。

長時間使用護膚油的可怕之處，就是讓皮膚變黑的「油曬現象」。長期使用護膚油，皮膚會萎縮變薄。為什麼呢？我們前面提過，只有當角質細胞變成皮垢後脫落，訊息才會傳回基底層，生成新的基底細胞。但護膚油會讓皮膚變得黏膩，使角質細胞難以脫落，基底層就很難再生新的細胞。新的細胞無法生成，新陳代謝降低，皮膚自然就變薄了。

此外，護膚油會隨著時間氧化，變成氧化物。這些對皮膚而言都是異物，會引起皮膚發炎，一旦變成慢性症狀，黑色素會增加，膚色就會變得暗沉。再加上長時間使用護膚油的人，肌膚會變薄，皮下的肌肉或血管都會透出來，讓皮膚看起來變黑──這就是所謂的油曬現象。

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▲護膚油會隨著時間氧化，變成氧化物，引起皮膚發炎。（圖／達志示意圖）

那麼，乳液或精華液這類的保養品呢？它們和界面活性劑及護膚油一樣，都會溶解自體保濕因子，破壞肌膚的防護。明明是為了讓肌膚變美才使用保養品，但這些花費時間金錢買來的乳霜、乳液、精華液或油質保養品，卻會對肌膚造成巨大的危害，不但會溶解、破壞肌膚的防護層，讓肌膚變乾，更會引起紅腫發炎，進而造成黑斑及暗沉。

在我的病患裡，越是對保養熱衷的人，其肌膚的狀況就越是慘不忍睹，這都是保養品害的。上千個案例顯示，只要停止使用這些保養品，肌膚乾燥的情形就能解決，發炎的症狀也會即刻停止！

本文摘自《肌斷食》／宇津木龍一（知名燒燙傷再生修復權威）／方舟文化出版