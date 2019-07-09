痔瘡or大腸癌？專家揭「從2點判斷」...吃這3食物更抗癌！



▲從小細微檢查是否有大腸癌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／楊力

早期大腸癌治療後效果非常好，5年存活率是90%。但是大腸癌症狀與痔瘡相似，因此很容易誤診，所以生活中要經常觀察身體變化，及時發現大腸癌的信號。

1.排便習慣的改變



排便習慣的改變是大腸癌最常見的表現。與原來的大便規律相比，大便次數、時間以及大便的性質、形狀都發生了改變。腹瀉和便祕交替出現的現象可視為大腸癌的早期表現之一。比如：之前排便很規律，但最近很長一段時間裡，腹瀉或便祕的情況十分頻繁；或者裡急後重，總有排便不盡感。

2.大便性狀的改變



血便是大腸癌的另一個早期表現，這是由於癌腫表面破潰或潰爛所致。右側大腸癌出血，血液與大便相混，如果出血量少，僅為大便隱血試驗陽性。而左側結腸、直腸癌出血，血液常附在大便表面或衛生紙上，呈紫紅色或鮮紅色，容易誤診為痔瘡而延誤早期診治。另外，大便形狀改變，變細、變扁或有凹槽，是由於大便通過癌腫引起的直腸狹窄段所致，這也是直腸癌的早期信號。

哪些人容易患大腸癌？



• 有家族性大腸息肉病史者，多發作於青春期，可能癌變於40歲後。

• 有乳腺癌病史者。

• 結腸息肉患者。

• 慢性潰瘍性結腸炎患者。

• 有惡性腫瘤病史的人群。

• 血吸蟲病好發區的人群。

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▲海藻中的多糖類對腸癌有一定的抑制作用。（圖／翻攝自pixabay）

預防大腸癌的明星食物



1.白蘿蔔

白蘿蔔最好生吃並細嚼慢嚥，使有效成分充分釋放出來。白蘿蔔中的糖化酶既可分解脂肪和澱粉，還能分解致癌物──亞硝胺，從而保護身體免受癌細胞的侵襲。白蘿蔔還含有木質素，能加速腸蠕動，促進排便。白蘿蔔中含有的芥子油能與多種酶作用，形成具有辛辣味的抗癌成分。

2.海藻

海藻中的多糖類對腸癌有一定的抑制作用。中醫一直將海藻作為軟堅散結之藥應用於臨床，也常配以海帶等治療消化系統的良性、惡性腫瘤。海藻食用前，先用清水洗泡一下，以30分鐘為宜。脾胃虛寒者忌食海藻。

3.芹菜

芹菜所含的膳食纖維能促進腸胃蠕動，減少致癌物的生成；並加快大便在腸內的運轉時間，減少致癌物與腸黏膜的接觸，從而預防腸癌。芹菜葉營養豐富，所含的胡蘿蔔素和維生素C對防癌、抗癌有良好的輔助作用。







本文摘自《小信號防萬病》／楊力（大陸首席中醫養生專家）／大是文化出版