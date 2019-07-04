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超級做自己！這4星座「最討厭諂媚他人」...你朋友脾氣也那麼硬嗎？

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▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）
▲職場上你願意妥協還是堅守原則呢？（圖／擷取自pixabay）

生活中心／綜合報導

每個人進入職場後，會遇到一些「身不由己」的事情，有些人選擇妥協、讓自己能屈能伸、更融入環境；有些人則不願妥協，堅持自己的原則，當然，每個人都可以選擇要成為怎樣的人，而《第一星座網》就分享，有4個星座脾氣超硬，不想迎合環鏡、隨波逐流，到底是哪4個星座呢？一起來看看吧！

1.金牛座：做好本份
金牛與世無爭，不喜歡討好別人，想一直待在自己的世界，做好自己的事。他們覺得社會是個大染缸，與其拼命阿諛諂媚，不如認份做好，成就自然會來，相當佛系心態。

2.獅子座：我才是老大
獅子相當自傲，不想跟別人獻殷勤，他們認為自己才是老大，與其屈就自己討好、恭維別人，不如主動爭取想要的東西。他們不會因為對方的身分改變態度，喜歡就喜歡，討厭就討厭。

▲兩性,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）
▲獅子認為自己才是老大，不想要花時間討好別人。（圖／翻攝PAKUTASO）

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3.處女座：不想拉下臉
處女要求完美，不喜歡向他人低頭，尤其是他們不喜歡的人。對於愛拍馬屁的人，處女只會在一旁冷笑，嗤之以鼻。說好聽一點是堅持做自己，說難聽一點就是眼睛長到額頭上。

4.天蠍座：相當自我
天蠍不想在職場上特別維繫感情，也不想特別了解對方喜歡什麼，相當我行我素。他們認為做好工作、只要別招惹他們就好，如果不小心得罪天蠍，他們都會在心裡記上一筆，等著之後算帳。

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關鍵字： 職場 星座 心靈 人際
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