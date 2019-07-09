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黑眼圈好深！掌握「6訣竅」一躺秒做夢...中午睡OO分最適當

點評:睡前都很有精神欸...
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女人，女性，睡眠，睡覺（圖／達志／示意圖）
▲掌握這6個小訣竅，就能改善睡眠品質。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

你是否遇過這種情況：整天昏昏欲睡，但到了晚上卻突然精神百倍，這其實和你的生活習慣有關。外國媒體《Mayo Clinic》分享，從這6小訣竅開始改變，就能改善睡眠品質，有助一覺到天亮。

1.規律睡覺
別睡超過8小時，一般建議成人至少睡7小時，盡量在同一時間起床和睡覺，週末就寢時間也不要差超過1小時。如果20分鐘內都睡不著，請離開臥室放鬆一下。閱讀或聽舒緩的音樂，直到累的時候再回去睡覺。

2.注意睡前飲食
上床時不要餓肚子或吃超飽，尤其是睡前幾小時別吃大餐，腸胃不適可能使你醒著。尼古丁、咖啡因、酒精也要慎選，尼古丁和咖啡因的刺激作用需要數小時才消失，還會嚴重破壞睡眠品質。雖然酒精讓你感到想睡，它也會在晚上擾亂睡眠。

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▲▼早餐,午餐,晚餐,食物,吃,吃貨,貪吃,品嚐,美食,大餐。（圖／達志／示意圖）
▲睡前幾小時別吃大餐，腸胃不適可能使你醒著。（圖／達志示意圖）

3.創造安靜的環境
創造一個適合睡覺的房間，涼爽、黑暗和安靜。睡前盡量別用電子產品，可以使用耳塞、風扇或其他設備來創造。睡前洗個澡或簡單拉個筋，會睡得更好。

4.白天別睡太多
白天長時間睡覺會影響晚上的睡眠。如果要午睡，建議限制在30分鐘內，也不要太晚睡。

5.日常生活中運動一下
 有運動習慣能促進更好的睡眠品質，但運動時間別太靠近就寢時間。在外面多消磨一下也許也會有幫助。

6.壓力管理
盡量在睡前解決焦慮或擔心，如果不行的話，記下你的想法，然後明天再來處理。冥想也有助於緩解焦慮。

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關鍵字： 睡眠 健康百科 健康 睡覺
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