拼酒前看一下！專家曝「喝超過這量」當心暴斃...啤酒OOOc.c.超危險



▲應酬拼酒前，先看自己的身體能負荷多少。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

工作、朋友聚會有時候喝酒應酬，有些人一喝臉就紅，有些人千杯不醉，酒喝太快對身體並不好，拼酒也可能導致暴斃。那一般人應該喝多少才對？毒理專家招名威在粉絲團建議，若要拼酒，最好不要一次超過「最低致死劑量」，而且數據只是參考用，真正中毒死亡還是需依個人體質、酵素代謝速率和實際飲用狀況而定。

招名威表示，酒精的半致死劑量LD50（意謂100人有50人會死）是每公斤7.6到10克不等，以10克來算，依「正常」肝臟酵素代謝速率，一個60公斤的成人，一次喝1,035c.c.58度高粱（58%）、1,500c.c.威士忌（40%）、4,800c.c.紅酒（12.5%）或12,000c.c.啤酒（5%）有超過50%以上的機率會死。

但別以為每個人都可以喝到這麼多酒，數據顯示，酒精的「最低致死劑量」是每公斤1.4克，意思是一個60公斤的成人，一次喝145c.c.58度高粱（58%）、210c.c.威士忌（40%）、672c.c.紅酒（12.5%）或1,680c.c.啤酒（5%）也有可能就會死，只是機率比較低。

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▲如果要喝最好不要一次超過「最低致死劑量」的範圍。（圖／翻攝自招名威教授 毒理威廉粉絲團）

所以安全起見，招名威建議大家如果要喝，最好不要一次超過「最低致死劑量」的範圍。但強調這是造成「自己」死亡的最低劑量，暫且不討論斷片或是酒駕致「別人」死的部分，因為那歸類在道德問題上。

另外，招名威也補充說明，上述這些數字是針對健康人而定的，若包括可能有3高風險、肝功能障礙或是糖尿病、癌症的人，致死劑量將會遠低於這些數字。此外各個不同廠牌以及酒廠的發酵、萃取、蒸餾、製成的手法不同，結果也會有所差異。最後他提醒大家，數據只是供參考用，真正會中毒死亡還是需依個人體質、酵素代謝速率和實際飲用狀況而定。不沈迷於酒精，適量飲用才是上策。