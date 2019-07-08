全身像被剝皮！醫揭最危險「藥物過敏症狀」：這4類藥需注意

▲嚴重的食物過敏或是蜂類叮咬，可能誘發致命的過敏性休克。（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

有時候人們會對食物、藥物過敏，產生過敏性休克。今天蒼藍鴿醫師就要分享，藥物過敏中最恐怖的症狀，就是「史帝芬強生症候群」，它使病患發燒、喉嚨痛，進而產生紅斑、水泡，若繼續下去全身的皮會開始脫落，嘴巴、消化道的黏膜發炎潰爛。所幸這種症狀的發生機率不高，大概是百萬分之8。他表示如果吃完藥後，觀察到皮膚起紅疹的狀況，再及時就醫即可。

蒼藍鴿表示，嚴重的食物過敏或是蜂類叮咬，可能誘發致命的過敏性休克，如果沒有及時處理，則病患會開始呼吸困難、血壓下降，最終導致死亡。例如美國前幾年，就有對花生過敏的患者因誤食花生醬，引發休克死亡的案例，可說相當可怕。

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▲藥物過敏中最恐怖的症狀，就是「史帝芬強生症候群」。（圖／擷取自蒼藍鴿的醫學天地）

人類除了對食物過敏，對藥物也會產生過敏。蒼藍鴿表示，有些人服用特定種類的抗生素，全身很快起紅疹，癢得不得了。因為這類過敏大多是體內的組織胺大量釋放所引起，只要及時停藥，再搭配抗組織胺的使用，大概半天到一天的時間，就會明顯好轉。若不停使用，這個過敏的情況可能越來越嚴重，最終引發過敏性休克。

接著，蒼藍鴿分享自己遇過的案例，以前甚至碰過對抗組織胺過敏的病人，也就是對抗過敏的藥過敏，在無法使用抗組織胺的情況下，只好直接使用更強的類固醇，去治療過敏。說到藥物過敏中最恐怖的存在之一，就是「史帝芬強生症候群」（SJS）。SJS常跟毒性表皮壞死症合稱SJS/TEN，兩者其實是一樣的疾病，只是根據嚴重度的大小而有不同稱呼。

蒼藍鴿指出，SJS/TEN的機轉屬於比較晚發型的過敏反應，常在使用藥物後的數天到三周的時間發生。一開始類似感冒，例如發燒、喉嚨痛之類，接著全身開始產生紅斑、水泡，如果疾病繼續進展，全身的表皮會開始脫落，嘴唇、口腔以及消化道的黏膜也會發炎潰爛，這個就有點類似大面積燒傷的患者，全身都被剝了一層皮，相當可怕。



▲若觀察到皮膚起紅疹的狀況，建議及時就醫即可。（圖／Pixabay免費圖庫）

蒼藍鴿表示，基本上嚴重SJS/TEN的患者不只全身的表皮以及黏膜都會受損，連肝臟、肺臟、腎臟等的內臟都可能受到嚴重的傷害，除了立即停藥外，這類病患常需要住到加護病房，或是燒燙傷病患接受密切的治療以及觀察，以預防脫水、感染、器官衰竭等嚴重的併發症，死亡率相當高。

不過SJS/TEN的發生機率並不高，蒼藍鴿表示大概是百萬分之8左右，只比被雷打到的機率高一點，也並非每一種藥物都誘發SJS/TEN，比較需要注意的藥物有降尿酸藥、抗癲癇藥、非類固醇止痛藥，以及少數抗生素等。除了西藥外，也有因為感染、吃中藥，而引發SJS/TEN的案例，如果真的吃完藥後，觀察到皮膚起紅疹的狀況，再及時就醫即可。

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