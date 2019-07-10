皮膚狂脫皮！專家授「這樣做」比保濕乳液神...養肌妙招曝



▲凡士林對肌膚來說最無害。（圖／擷取自Pixabay）

文／宇津木龍一

凡士林是從石油中提煉出來的副產品，是非常好的東西。植物油或動物油脂只要曝露在空氣中一天就會開始氧化，但凡士林卻要幾年的時間。因此在某段時期，凡士林還曾經被用在隆鼻或豐胸手術上（不過幾年後還是有氧化變質的問題）。凡士林還有一個優於其他油質及乳霜的特點，就是它很難被皮膚吸收。

不易氧化，就不會對皮膚造成刺激，同時又很難被皮膚吸收。因此，凡士林對肌膚來說是最無害的物質。皮膚病造成的皮膚潰爛，或燒燙傷造成的紅腫脫皮，都可以擦凡士林來保護患部。而乳霜或乳液則因為帶有強烈刺激性，所以無法用來治療傷口。一般而言，整形重建外科醫生都不會用它們來治療傷口或燒燙傷。

當肌膚嚴重乾燥的時候，角質細胞末端會像烤魷魚乾一樣捲曲翹起，讓肌膚呈現脫屑的狀態。一旦嚴重脫屑，肌膚中的水分就容易從細胞的縫隙中蒸發，這時可以在這些部位塗抹微量的凡士林。凡士林可以讓翹起的角質細胞緊貼皮膚，讓皮膚不再乾燥。





▲肌膚癢或刺痛，可以塗抹微量的凡士林。（圖／記者李毓康攝）

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如果肌膚感覺搔癢或刺痛，也可以塗抹微量的凡士林。肌膚之所以會搔癢或刺痛，是因為過度乾燥，在表皮造成肉眼看不到的微小裂傷，因而引發輕微發炎。凡士林的包覆可讓肌膚免於外來的刺激，讓傷口容易癒合。

抹凡士林的原則，只限於皮膚出現脫屑或發癢刺痛的狀況，沒有這些症狀的地方不要擦。不塗不抹才是維持肌膚健康的最佳方式。不過也有例外。例如，眼角周遭容易在冬天因乾燥出現細紋，這時便可在外出時塗抹微量的凡士林，讓細紋不至於那麼明顯。另外，當相對濕度低到10～30%或空氣異常乾燥的冬天，也可在全臉塗抹一層薄薄的凡士林後再出門。

另外就是唇部容易乾燥的人，經常會不自覺地舔嘴唇，這個舔舐的動作會沾濕唇部表皮，讓嘴唇變得更乾燥。塗上凡士林後，不論怎麼舔都不會直接接觸唇部肌膚，嘴唇就不容易變乾。

凡士林的用量極少，用棉花棒末端稍微沾取，大約取半顆米粒大小。將這少許凡士林用手掌充分推開，再按壓在需要的部位即可。因為搓揉會傷害肌膚，所以要用「按壓」的方式。如果覺得分量不夠，就用同樣的方法再做一次。



▲唇部容易乾燥的人，可以塗凡士林，避免嘴唇變更乾燥。（圖／達志示意圖）

不過，就算是凡士林也不能使用過量，一旦過量便會造成肌膚乾燥。就像如果用保鮮膜將皮膚裹住，幾分鐘後從肌膚滲出的水蒸氣會在保鮮膜內側凝成水滴一樣，如果用凡士林蓋住肌膚，從皮膚滲出的水分就會積存在皮膚和凡士林之間。

這些水分被角質層表面的細胞吸收後，早晚一定會蒸發。一旦蒸發掉，角質層就會遭到破壞，天然保濕因子也會隨著一起蒸發、流失，讓肌膚變乾燥。

凡士林還有一個好處，就是它不會氧化，所以幾乎不會造成肌膚的傷害，因此不需要用純皂之類的東西卸除，只要用水清洗就夠了。這麼一來，隔天早上皮膚還殘留著昨天的凡士林，就不用再擦一次。當然，如果還是感覺乾燥的話，可用同樣的方法在需要的部位再擦一次。

很多人覺得凡士林太過黏膩，那其實是用量的問題。如果懂得技巧，只取肌膚需要的用量，這世上就再也沒有比凡士林對肌膚更溫和、更有效的保濕劑了。

以下是測試凡士林是否「適量」的方法：用手指在鏡子上按壓，鏡子上會出現清晰的指紋，這就是適量的標準。在臉部擦過凡士林後，可將臉貼在鏡子上，如果留在鏡子上的油膜比指紋黏膩模糊，那就是塗太多了。請大家嚴守「最低限度用量」的規則。

本文摘自《肌斷食》／宇津木龍一（知名燒燙傷再生修復權威）／方舟文化出版