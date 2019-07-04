擦它臉爆乾！專家揭保濕化妝水「超傷嫩肌」...加玻尿酸的更母湯



▲保濕化妝水對肌膚是雙重傷害。（圖／取自pakutaso）

文／宇津木龍一

的確，連香粧品學（專門研究護膚美髮用品的學科）的教科書，都寫著化妝水可以補充肌膚水分、保持肌膚濕潤；保養品公司在販售化妝水時也這麼說。但是，化妝水也好、水也好，其實都沒有潤澤肌膚的功用；不僅如此， 反而還會使肌膚變乾燥。因為水會傷害肌膚表面， 而化妝水大約90%的成分是水。

那麼，水是怎麼傷害肌膚表面的呢？皮膚自製的自體保濕因子之一──「天然保濕因子」跟水是完全不同的東西，它結合了多種氨基酸和蛋白質分子，變成類似電解液的存在，因此可以潤澤肌膚，並防止皮膚中的水分蒸發。

而化妝水當中所含的就僅僅是水而已，不僅不能保濕肌膚，還會隨著時間蒸發。皮膚表面的水分一旦蒸發，就會像濕報紙風乾後變皺、變翹一樣，最上層的角質細胞會捲翹剝離、浮在肌膚表面。也就是說，原本正常的皮膚表面被破壞了。

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▲化妝水不僅不能保濕肌膚，還會隨著時間蒸發。（圖／視覺中國CFP）

當最上層的角質細胞捲翹剝離，皮膚裡的水分就會慢慢自空隙中蒸發，使肌膚變乾燥。由此可知，化妝水不但無法保濕肌膚，反而會讓肌膚變乾。「但化妝水中除了水分，還加了玻尿酸等成分，應該有助於保濕才對。」稍微對保養品有些了解的女性都會這麼想。然而，這個誤會可大了。

化妝水約有90%是水，除去防腐劑、香精，很多化妝水還添加了玻尿酸或膠原蛋白等保濕成分。那麼，添加了玻尿酸和膠原蛋白等所謂的「保濕成分」之後，是否就能保濕了呢？很遺憾，它們比單純的水還容易讓皮膚乾燥。

如果只是水，沾到皮膚表面上很快就會蒸發掉；一旦加入玻尿酸和膠原蛋白等「增稠劑」，水分就沒那麼容易蒸發了。當水分停留在皮膚上的時間越長，皮膚表面附著的水分就越多，這麼一來，蒸發掉的水量就會多好幾倍。大量的水分一下子蒸發掉，比一點一點蒸發更傷害肌膚，角質細胞也會變形得更嚴重，對肌膚防護造成巨大傷害。



▲添加玻尿酸和膠原蛋白的化妝水，比單純的水還容易讓皮膚乾燥。（圖／翻攝自pixabay）

不僅如此，當水分蒸發掉之後，玻尿酸和膠原蛋白還會變成粉末殘留在肌膚表面，讓肌膚變得更乾燥、更糟糕。這是怎麼一回事呢？其實玻尿酸和膠原蛋白都是固體，磨成粉後才加至保養品裡。這些粉末在化妝水中溶解，就讓化妝水變成濃稠的液體，像太白粉加到水裡勾芡一樣。

勾了芡的水， 遲早還是會蒸發光。化妝水擦在皮膚上經過2到3個鐘頭後，水分就蒸發得差不多了。這時，玻尿酸和膠原蛋白就會變回原來的粉末狀。由於粉末會促進水分蒸發，殘留在皮膚表面的水分這時會蒸發得更快，最後反過來吸收皮膚內部的水分。

也就是說，玻尿酸和膠原蛋白這些被當成是保濕成分的東西，不只會讓化妝水變黏稠、讓水分留在皮膚表面的時間更久，對肌膚造成更多危害；等水分蒸發掉，它們還會變成粉末繼續留下來傷害肌膚……等於是對肌膚造成了雙重傷害。

本文摘自《肌斷食》／宇津木龍一（知名燒燙傷再生修復權威）／方舟文化出版