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駝背＋肚子爆凸！醫3招「拯救姿勢不良」...你也常這樣站嗎？

點評:背還是要挺直喔
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▲▼坐姿不正。（圖／烏烏醫師提供）
▲你的站姿和這個可愛老人一樣嗎？（圖／翻攝自烏烏醫師粉絲團）

文／烏恩慈

你的站姿和這個可愛老人一樣嗎？膝蓋打不直，翹屁股凸小腹，圓背烏龜脖。這好像是現代人的通病。假性的翹臀其實是一種不良的姿勢，骨盆前傾導致下背痛，站久常常需要撐著腰，躺平睡覺時腰浮浮的，越睡越酸痛。孕婦產檢照超音波時，大腿常常伸不直，覺得好緊好酸。骨盆前傾除了是長久習慣不良導致，還和「肌肉」的品質有很大的關係！

久坐的生活習慣造成身體時常處於窩著的狀態，正面的肌肉（髂腰肌：抬大腿的肌肉）長時間緊繃，位於後側的臀大肌長時間過度拉長，變成一條過度拉長鬆掉的無力橡皮筋。正面背面的肌肉失衡，使得我們的骨盆被往前拉，這就是所謂的「下交叉症候群」。

我們由此可以推論，要改善下交叉症候群，關鍵在於放鬆過度緊繃的肌肉，加強虛弱的肌群。讓我們的肌肉有力也有彈性。養成良好的站姿習慣。

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▲▼走路,通勤,行走,慢跑,快走,運動。（圖／翻攝自pixabay）
▲多走少坐可以改善骨盆被往前拉的問題。（圖／翻攝自pixabay）

如何改善？

1.時刻注意站姿
避免時尚名模網紅翹屁股的姿勢，坐椅子坐好坐滿。躺平時若覺得『凹腰』，可以在膝窩墊枕頭。

2.多走少坐：
人是唯一可以膝蓋打直站立的動物，也是臀肌最發達的動物為了直立我們犧牲很多。千萬不要放棄這項優勢。

3.運動多元化：
橋式這一個經典的瑜伽動作，可以幫助我們放鬆前側髂腰肌，強化臀肌。健力三項中的深蹲和硬舉對於核心臀大肌的肌力也有系統性的幫忙。建議大家可以從自己喜歡的運動模式切入，交替搭配。

本文經授權轉自：烏烏醫師

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關鍵字： 烏烏醫生 烏恩慈 下交叉症候群 運動
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