胰臟癌難防！醫曝「這2徵兆」判斷...你肚子痛是前傾or後仰？



▲常吃糖與胰臟癌密不可分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有時候肚子餓嘴饞，就想要吃些甜食，但糖吃太多，小至蛀牙、變胖，大至「癌王」胰臟癌上身。節目《健康2.0》談到糖對健康的影響，基隆長庚外科副教授江坤俊表示，常吃糖除了造成女性最怕的變老、變胖、狂長痘痘外，更和胰臟癌密不可分，他分享2個可能是胰臟癌的警訊，若民眾有這些狀況一定要提高警覺。

年輕女生喜歡吃甜食，江坤俊表示，但吃太多甜最怕變老、變胖、冒痘痘，因此有些人靠大量喝水和吃B群減肥，好促進新陳代謝。他解釋，糖讓人家變老，其實有3個原因，一是讓膠原蛋白糖化，比較容易斷裂，所以愛吃糖的人眼角也較常有皺紋；二是吃糖的人皮膚暗沉，因為糖會促進酪胺酸酶，就是黑色素細胞產生黑色素的一個酶，若糖吃多，人就會更暗黃些，去斑都弄不掉。

除了變老、變胖之外，吃糖會冒痘痘。對此，江坤俊表示，因為吃糖讓男性荷爾蒙上升，所以女性若愛吃糖，會使男性荷爾蒙稍微多一點，就容易長痘痘。中央研究院最近也證實，胰臟癌的關鍵原因在於「糖代謝異常」，因此要降低罹癌風險，須避免攝取「高糖」食物。

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▲營養師表示，隱藏版高糖食物例如義大利肉醬、肉燥飯、大腸麵線等，額外添加的糖超乎想像，更需要注意。（圖／免費圖庫Pixabay）

營養師林圓真先前接受《ETtoday健康雲》訪問時表示，冰淇淋、蛋糕、含糖飲料和糖果的甜度顯而易見，但更該注意的是容易被忽略、卻天天吃的「隱藏版高糖食物」，例如義大利肉醬、肉燥飯、大腸麵線、肉羹飯、番茄醬、沙拉醬、濃湯和酸味飲料等，額外添加的糖超乎想像。

胰臟癌死亡率高達9成、確診和治療又困難，可謂「癌中之王」。江坤俊提出兩種診斷方式，一是躺下比站著痛，二是找不到痛點，恐怕就是胰臟癌。他表示，胰臟癌常誤以為是胃痛，差別只在胃在前、胰臟在後，若真的胰臟痛，一般人會沒辦法平躺，因為平躺的時候壓力在背後，因此胰臟痛的人會彎腰；另外，腰痠背痛會有痛點，但胰臟癌的疼痛按也不會好。所以民眾可以從這兩點觀察，符合的話建議去醫院做檢查。