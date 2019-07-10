ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

腋下濕好尷尬！5妙招避「全身狂炸汗」...少喝OO立即見效

點評:超容易流手汗...
ETtoday健康雲

▲▼夏天流汗腋下濕透。（圖／達志示意圖）
▲台灣夏天非常容易流汗，5招教你擺脫腦人汗水。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

你常流汗嗎？有時候沒運動，光坐在原位，汗就不斷冒出，而且在台灣的夏天更容易出汗，更令人受不了。不過，有一些小方法能幫你停止流汗，外國網站《Prevention》分享5個小技巧，讓你擺脫全身濕的狀態，不再被惱人的汗水影響。

1.少攝取咖啡因
研究表示，活動前喝一杯或兩杯含咖啡因的飲料，使人更容易出汗。咖啡因刺激神經系統，所以容易出汗的人建議減少攝取量。

2.喝鼠尾草茶
鼠尾草降低熱潮，初步研究發現，以茶形式飲用可以減少多汗的症狀。美國植物委員會（American Botanical Council）建議最多3克乾的鼠尾草，泡進2/3杯沸水中，每天三次。

請繼續往下閱讀...

3.減少緊張感
管理壓力和焦慮不能解決多汗症等疾病，但可以預防情緒反應的出汗。建議靠瑜珈或冥想減少焦慮，促進平靜。

▲▼減肥,冥想,靜坐,瑜珈 。（圖／翻攝自pixabay）
▲冥想有助於減少焦慮。（圖／翻攝自pixabay）

4.使用止汗劑
止汗劑阻止汗腺，從而減少排汗，或請醫生開含更強氯化鋁的藥物，這種藥物可以暫時堵住腺體。

5.用藥
如果嘗試止汗劑沒效，建議可以諮詢醫師，用藥來治療多汗症。

藥師段方琪曾接受《ETtoday健康雲》訪問時表示，止汗劑裡面的活分是鋁鹽，主要利用鋁與汗液接觸時變成凝膠狀，在汗腺上形成一個塞子賭住汗腺，而達到流汗減少的目的，所以你在找尋商品時，可以看見上面標「含藥化妝品」多屬於止汗劑，使用方式應該在晚上睡覺前塗抹。

段方琪指出，睡覺時汗腺活動較少，你的身體處於休息狀態，這時止汗劑才有足夠時間封閉汗腺。在使用前，皮膚須完全保持乾燥。氯化鋁通常是非處方止汗劑中活性比較強的，當然濃度越高效果也會相對強。

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

關鍵字： 健康百科 多汗症 止汗劑
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

痔瘡or大腸癌？專家揭「從2點判斷」...吃這3食物更抗癌！

全身像被剝皮！醫揭最危險「藥物過敏症狀」：這4類藥需注意

屬豬氣勢強強滾！12生肖「本週運勢」曝：龍、猴當心突發事件多

硬塊以為腹肌！她減肥「誤把胃癌當肌肉」醫傻...可摸OO來判斷

塑化劑在身邊！專家曝「安全玩具材質」藏危機：孩童恐智能低下

不經意最美！這3瞬間「超撩男生」...狂戳這幾點立馬升溫

超級做自己！這4星座「最討厭諂媚他人」...你朋友脾氣也那麼硬嗎？

擦它臉爆乾！專家揭保濕化妝水「超傷嫩肌」...加玻尿酸的更母湯

駝背＋肚子爆凸！醫3招「拯救姿勢不良」...你也常這樣站嗎？

胰臟癌難防！醫曝「這2徵兆」判斷...你肚子痛是前傾or後仰？

讀者迴響

回到最上面