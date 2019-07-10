腋下濕好尷尬！5妙招避「全身狂炸汗」...少喝OO立即見效



▲台灣夏天非常容易流汗，5招教你擺脫腦人汗水。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

你常流汗嗎？有時候沒運動，光坐在原位，汗就不斷冒出，而且在台灣的夏天更容易出汗，更令人受不了。不過，有一些小方法能幫你停止流汗，外國網站《Prevention》分享5個小技巧，讓你擺脫全身濕的狀態，不再被惱人的汗水影響。

1.少攝取咖啡因

研究表示，活動前喝一杯或兩杯含咖啡因的飲料，使人更容易出汗。咖啡因刺激神經系統，所以容易出汗的人建議減少攝取量。

2.喝鼠尾草茶

鼠尾草降低熱潮，初步研究發現，以茶形式飲用可以減少多汗的症狀。美國植物委員會（American Botanical Council）建議最多3克乾的鼠尾草，泡進2/3杯沸水中，每天三次。

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3.減少緊張感

管理壓力和焦慮不能解決多汗症等疾病，但可以預防情緒反應的出汗。建議靠瑜珈或冥想減少焦慮，促進平靜。



▲冥想有助於減少焦慮。（圖／翻攝自pixabay）

4.使用止汗劑

止汗劑阻止汗腺，從而減少排汗，或請醫生開含更強氯化鋁的藥物，這種藥物可以暫時堵住腺體。

5.用藥

如果嘗試止汗劑沒效，建議可以諮詢醫師，用藥來治療多汗症。

藥師段方琪曾接受《ETtoday健康雲》訪問時表示，止汗劑裡面的活分是鋁鹽，主要利用鋁與汗液接觸時變成凝膠狀，在汗腺上形成一個塞子賭住汗腺，而達到流汗減少的目的，所以你在找尋商品時，可以看見上面標「含藥化妝品」多屬於止汗劑，使用方式應該在晚上睡覺前塗抹。

段方琪指出，睡覺時汗腺活動較少，你的身體處於休息狀態，這時止汗劑才有足夠時間封閉汗腺。在使用前，皮膚須完全保持乾燥。氯化鋁通常是非處方止汗劑中活性比較強的，當然濃度越高效果也會相對強。