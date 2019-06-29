晚上好煎熬！吃5種食物「一覺到天亮」...想睡更好挑它們



▲紅椒富含維生素C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

失眠超痛苦，你是否曾經有過心累、身體累、眼皮也酸，但就是睡不著的狀態？每個人都想有好的睡眠品質，但對很多人來說，這並不容易。幸好，我們可以靠控制飲食，來促進睡眠。外國網站《Lifestyle》分享，午餐或晚餐配上這5種食物，就能夠幸福的入睡。到底是哪5種食物那麼厲害？一起來瞧瞧吧！

1.蛋

蛋除了富含蛋白質外，還有天然的睡眠激素、褪黑激素。蛋白有氨基酸、色氨酸，人體用它製造褪黑激素。此外，蛋裡的蛋白質和脂肪能讓我們充滿自信、血糖穩定，這些都對睡眠有益。

2.天然優格

鈣不只對骨骼有益，還促進睡眠。鈣和色胺酸一起製造褪黑激素，研究顯示，在深眠時期，體內的鈣水平最高。對於不能吃乳製品的人，可以藉由豆漿、芝麻醬、杏仁、豆腐、綠菜葉和無花果乾來補充鈣。

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▲優格富含鈣，能和色胺酸一起製造褪黑激素。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.紅椒

在午餐或晚餐中加一些紅椒，來獲取維生素C。若維生素C攝取量過低，會導致失眠。建議把紅椒和其他菜一起炒、做為沙拉、烤它或生吃。

4.巴西堅果

巴西堅果除了好吃外，還是硒的補充來源。攝取充足的硒有助眠效果，每天只需要2-3顆就好。

5.蕎麥

蕎麥的鎂含量高，以及蛋白質，鎂能合成讓身體冷靜的物質。晚餐選擇蕎麥替代其他穀物，能幫助睡眠。