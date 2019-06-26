別惹他們！情緒「跟翻書一樣快」星座Top4...心臟要超大顆才行



▲有些人翻臉跟翻書一樣，你也遇過這種人嗎？（圖／翻攝自PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

有些人情緒平穩，和他們相處覺得穩重、放鬆；有些人情緒轉變相當大，翻臉跟翻書一樣快，令人措手不及。陸媒《第一星座網》分享，這4個星座情緒常說變就變，如果和他們相處，心臟就要大顆一點。現在就來看看，你周遭朋友是否也常這樣呢？

1.雙子座：易受外在影響

雙子的情緒容易受到外在因素影響，如果天氣是陰天，那雙子就會憂鬱一些；若看到晴天，就會活力充沛。雙子個性陰晴不定又難以捉摸，所以作為他們的朋友，一定要練就一身處變不驚，或是適應力超強的功力。

2.處女座：回憶使然

處女是一個容易念舊的人，他們平常情緒相當穩定，但如果突然想到一些過往的事情，心情就會瞬間不好，哀聲嘆氣連連。重點是問他們怎麼了，也不願意說出來，就是這種情況讓人感覺無力。

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▲雙魚常將開心、難過、生氣等情緒表現在臉上。（圖／達志示意圖）

3.摩羯座：性格起落很大

摩羯可怕的地方在於，他們的情緒起伏太極端，本來心情還很好，但下一瞬間就會歇斯底里，讓周遭的人摸不著頭緒，甚至嚇壞。如果高頻率這樣的話，會讓朋友覺得疲憊，還是收斂為好。

4.雙魚座：過於自我

雙魚天性浪漫，周遭的人也都會處處禮讓，但時常導致他們過於自我，凡是按照著自己的想法走，開心、難過、生氣等情緒變化也直接表現在臉上，沒有想要掩飾的意思，無形間也讓人覺得負擔，摸不著頭緒。