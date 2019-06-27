在一起變瘋子！「好閨蜜」相處7大特徵...還要無條件包容你怪



▲一生中會遇到許多不錯的朋友，但好閨蜜就只有那幾位。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

我們一生中會遇到許多不錯的朋友，但好閨蜜就只有那幾位，妳們彼此分享快樂的時光，遇到痛苦，她們是你第一個打電話的人。即使工作忙、無法經常見面，但只要見面又有數不盡的話題……講到這裡，是否想到一些人？外國網站《Goodnet》分享好閨蜜擁有的7個條件，來看看你的她有沒有符合吧！

1.知道真實的你

真正的好閨蜜支持你、愛你，接受你的個性、缺點和一切。當然，她們也許跟你意見相反，但不同觀點可以擴大視野，即使如此，她們還是接納你的怪癖和不完美。

2.好壞陪伴在旁

人生有起有落，好閨蜜陪伴我們度過困難、傾聽問題，或是找到讓我們振作起來的方法。

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3.慶祝人生大事

這些瘋女孩不僅在你難過時支持著你，也一同陪你度過快樂的時光。虛假的朋友容易感到不安，希望你不要過得太順遂，但真正的朋友會慶祝你的成功，並期待事情順利。



▲好閨蜜不僅在你難過時支持你，也一同陪你度過快樂時光。（圖／達志示意圖）

4.花時間找你

雖然出社會後，有時忙到沒時間見彼此，但真正的好閨蜜會把見你當優先事項，並空出時間見面。也許是透過電話聯絡、開車見面、還是跳上飛機去看你。

5.願意說真相

有時，我們不會注意到自己在偏離正軌，好閨蜜會幫助我們做正確的選擇，而非一味的說好聽話。

6.鼓勵你實現目標

好閨蜜會讓我們改善缺點，或是追求更好的人生。她們會帶給我們能量，讓我們朝著夢想、目標前進。

7.真實做自己

在真正的好閨蜜面前，你不怕做自己，扮醜、沒形象都沒差，講八卦、做蠢事是例行公事，你沉浸與她們相處的時光，露出連你爸可能都沒看過的那一面。