脫單必學！曖昧「4大敏感話題」這樣問...一講錯必死無疑

▲這4個問題問錯瞬間GG。（影、圖／SKimmy 你的網路閨蜜授權提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導、影／播吧

曖昧讓人受盡委屈，好多想問的話都說出不出口。有時候一段感情，最看重的就是氣氛的營造，互動對了瞬間升溫，採錯一步便馬上冷掉，因此聊天技巧相當關鍵。《SKimmy你的網路閨蜜》就分享，你我在曖昧中最難開口的4大敏感問題，要怎麼問才有技巧呢？就來一起看看吧！



▲敏感問題一問錯，很容易就讓關係冷掉。

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曖昧4大敏感問題：

1.對方是不是跟異性出去玩？

SKimmy表示，還沒交往前就蹦出這問題，只是暴露出你的不安全感以及需求感，同時也顯現你在感情上，以及人性掌握上的青澀。建議問這問題前，可以先適當地鋪陳一下，先關心一下對方出去玩的感受，讓對方鬆下心防，開始愉快對談，之後再找一個合適的時間點，切入真正關心的問題重點。

2.對方對自己到底有無好感？

認識一陣子，覺得對方態度總若有似無，所以急著確認心意，讓自己安心一點。SKimmy認為，如果對方對你的好感度沒有達到7分，這樣問基本上必死無疑，而且還可能把氣氛搞得很尷尬，連本來有的升溫機會都沒有。所以建議這題不該用問的，而是約對方出來。如果約了3、5次以上，對方都願意單獨出來，並且行程都包含兩個點以上，基本上就有一定好感。



▲問對方「有在一起的可能嗎？」，沒有一定好感度等同必死無疑。

3.對方有沒有心上人？

在剛認識、還不太了解的初期，就算對方單身，還是會擔心對方是不是已有意中人。SKimmy指出，基本上有一點感情經歷的成年人，就算她現在有別的、正在觀察中的對象，也不會因此完全把話說死，拒絕你的追求。所以直接這樣問，就顯得有點幼稚。正確做法是轉換角度，用別的角度問出更實用性的資訊，與其問現在有沒有喜歡的人，不如直接問她喜歡怎樣的人，對之後要完成的目標才更有幫助。

4.對方目前有沒有（或多少）曖昧對象？

SKimmy表示，如果說你們今天只是處於最淺層的認識，連單獨出去都還沒有過的話，那這問題並沒有實質意義。就算她沒有曖昧對象，也不代表你們兩個之間就會互相產生好感。若已經有一點點發展，可以以閒聊的方式，詢問對方有幾個曖昧對象算合理。重點就是將真正想知到的資訊，拆解成小塊的問題，然後再將這些問題混雜在普通聊天中。

SKimmy 你的網路閨蜜，熱愛創作與琢磨兩性心理的小戲精，把這三樣特質結合起來後，這個頻道就誕生了，現有經營：粉絲團、YouTube頻道。