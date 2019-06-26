腸病毒＋異位性皮膚炎！11歲嬰「全身爬滿紅疹」...醫曝搔抓危害



▲小嬰兒手上全身佈滿皮膚疹。（圖／翻攝自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師臉書）

生活中心／綜合報導

最近腸病毒疫情加劇，醫師吳昌騰於粉絲團分享，一名11個月大的嬰兒，由於本身有異位性皮膚炎，又被傳染腸病毒，導致皮膚疹佈滿全身。他表示，感染和皮膚炎會相互影響，若異位性皮膚炎合併感染時，要另外藥物控制感染狀況，才能治癒。疾管局表示，預防腸病毒最好的方法就是勤洗手，避免到人潮多的地方，以降低病毒傳播的風險。

醫師吳昌騰在粉絲團《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》中分享，最近得到腸病毒感染的小孩不少，昨天(25)兒科急診上午來了一位11個月大的弟弟，弟弟本身就有異位性皮膚炎，這幾天又被姐姐傳染腸病毒的手足口症。結果就是「腸病毒與異位性皮膚炎共舞」，弟弟全身滿滿的皮膚疹，渾身不舒服。



▲預防腸病毒最好的方式，就是勤洗手。（圖／台中慈濟醫院提供）

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吳昌騰表示，異位性皮膚炎引起搔抓，會使皮膚損傷，容易增加微生物感染的機會；反過來說，微生物感染，也會加重異位性皮膚炎的症狀，使異位性皮膚炎惡化。因此感染和皮膚炎是會互相影響的，所以異位性皮膚炎合併有感染時，要另外用藥物來控制感染的情況，才能治癒異位性皮膚炎。大多數的病毒疹症狀輕微，只須症狀治療即可。針對病患的症狀，給予退燒藥或者止癢的藥。少數的嚴重病例，才需要住院治療。

最近腸病毒流行，疾病管制署於25日表示，近期腸病毒71型病毒活動持續，累積病例數達到118例，為近三年同期最高，提醒民眾注意。家中有嬰幼兒者要提高警覺，返家後先更衣與以肥皂正確洗手，再摟抱或餵食嬰幼兒。且腸病毒主要經由糞口、飛沫或接觸傳染，勤洗手為最重要的預防方法，流行期間避免出入人潮擁擠的公共場所，並遵守生病在家休息原則，以降低腸病毒傳播的風險。