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比有錢更快樂！研究：運動OO分鐘「心理狀態最好」...超過3小時就急降

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健身房,運動,騎腳踏車（圖／達志／示意圖）
▲比起賺多少錢，運動其實對心理健康更重要。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

現在台灣已經掀起一股「運動潮」，根據外國網站《Business Insider》表示，比起賺多少錢，運動其實對心理健康更重要。研究發現，有運動習慣的人一年中有35天感覺心情不好，但不運動的人卻比前者平均多18天。不過如果運動過度，精神狀態會比沒運動的人糟，而每週做3到5次訓練、每次持續30分鐘至1小時的人，心理狀態最佳。

耶魯大學和牛津大學將研究發表於《柳葉刀》雜誌，研究人員收集超過120萬美國人的身體行為和心理等數據資料。受試者被要求回答以下問題：過去30天內，是否因為壓力、抑鬱或情緒問題而心情不好。此外，研究人員還詢問收入和活動類型，受試者能從75種類型的活動中選擇，例如修草坪、照顧孩子、做家事、舉重、騎自行車和跑步等。

運動,跑步機,跑步,健身房（圖／達志／示意圖）
▲研究發現，每週進行3至5次訓練、每次訓練持續30至60分鐘，心理狀況最好。（圖／達志示意圖）

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研究人員發現，經常規律運動的人，一年中有35天感覺不舒服，但不運動的人卻比運動者平均多18天。而且前者的精神狀態，跟不常運動、年收入為25,000美元一樣好。該團隊還發現，和社交有關的運動能對心理健康產生更正向的影響。

不過，太常運動可能對心理健康有害，耶魯大學研究者Adam Chekroud表示，運動持續時間和心理負荷之間的關係是U形。該研究發現，每週進行3至5次訓練、每次訓練持續30至60分鐘，心理狀況最好。如果一天運動超過3小時，受試者的心理健康狀況就比那些沒有運動的人糟。

研究者還發現，某些和社交活動有關的運動，會對心理健康有更大的正向影響。雖然腳踏車、健身等都不算是團隊運動，但這些活動也有益於心理健康。

關鍵字： 運動 心情 經濟地位
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