以為忍一下就好！11歲女「常頭痛」竟半夜猝死...醫揭其中警訊



▲頭痛可能是身體警訊之一。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

有時頭會突然抽痛，但過一下就好，也許你以為這只是小事，事實上是身體的疾病信號之一。小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》分享，一位11歲女童時常頭痛，以為休息一下就沒事，便提早就寢。她爸爸半夜看到女孩房間燈還亮，想將女兒抱到床上時，發現她已經沒有呼吸和心跳，不斷急救仍宣告不治。最後檢查發現是出血性中風，因此陳木榮呼籲，若是莫名其妙頭痛、偶爾抽蓄，都該到醫院檢查。

陳木榮表示，自己在大醫院急診室的最後一晚，接到其它醫院和救護車打來的電話，原來是一位11歲小女生，在晚上10點多跟爸爸說頭痛，但爸爸認為她以前就常頭痛，睡一覺就好，便要女童早點休息。結果半夜，爸爸發現女孩房間燈還亮著，想將她抱到床上的時候，發現女孩早已沒有呼吸、心跳。



▲最後檢查發現女童死亡的原因，是出血性中風。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

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女孩父親緊急叫救護車，把她送到一間中小型醫院，結果到院前死亡。之後在那間中小型醫院急救30分鐘後，仍回天乏術。女童父母痛苦之餘，堅持再轉到大醫院急救。陳木榮回憶，救護車送來的時候，女童沒有呼吸、沒有心跳，全身都冰冰涼涼的，想打點滴但血管血液都凝結，身上有屍斑。他表示，那是他唯一一次幫屍體急救，最後急救30分鐘沒辦法，最後還是宣告死亡。

最後叫警察、送交法醫檢查，死因是出血性中風，由於少女先天性動靜脈畸形，一般來說腦袋裡面，動脈血管中間要有微血管，才回到靜脈，結果她沒有微血管這一段，動脈直接衝靜脈，若衝擊力道太大，很可能讓血管瞬間爆裂。陳木榮指出，這個比例大概每1000個人裡面有1個，但可能只是三不五時頭痛，而非血管爆裂。他呼籲，如果是莫名其妙頭痛、偶爾抽蓄抽筋，都要給大醫院做檢查。