ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

追求亮白牙！20歲妹「用潔齒粉天天爆刷」腫成麵包超人...醫驚：這常用於OO上

ETtoday健康雲

▲▼女子吃堅果發現一顆不是自己的牙齒。（圖／取自pixabay）
▲女孩們流行牙齒美白。（圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導　

女生為了愛美，可說無所不用其極，年輕女孩都希望牙齒白，笑容才好看，不過急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》分享，有位20歲女大生追求牙齒美白，又覺得看牙醫貴，於是上網爬文，買了隨處可見的潔牙粉，長期刷下來，臉竟腫到眼皮打不開，掛急診後，發現整張臉都蜂窩性組織炎，完全得不償失。

田知學說，該名女大生因為周遭流行牙齒美白，之後又準備去墾丁玩，所以也想嘗試看看，但由於看牙醫貴，因此選擇使用坊間的美白牙膏，卻不見效果，便上網爬文，購買了五金行常見的潔牙粉使用。長期刷牙下來，女大生牙齒變得潔白漂亮，卻發現臉越腫越大，而且不時心跳很快、開始發燒、眼皮腫到打不開，便緊張到醫院檢查，才得知整張臉都感染蜂窩性組織炎。

▲▼刷牙潔牙粉染蜂窩性組織炎。（圖／翻攝自醫師好辣）
▲醫師表示，潔齒粉腐蝕性強，導致整個發炎，讓細菌有機可趁，直接鑽到牙齦，造成整張臉蜂窩性組織炎。（圖／翻攝自醫師好辣）

請繼續往下閱讀...

田知學之後發現問題從牙齦開始，便轉給牙科醫師。牙科醫師檢查發現，女大生整個牙齒全是牙菌斑，牙菌斑容易讓細菌滋生，而她的牙齦又因為潔齒粉腐蝕性強，導致整個發炎，讓細菌有機可趁，直接鑽到牙齦，造成整張臉蜂窩性組織炎。若更嚴重的話，會導致腦裡面的栓塞。

田知學說，她之後查了一下女大生用的潔牙粉，發現是清潔阿姨的愛牌，她們都用這個刷廁所，而且將浴室噴水後，直接灑粉上去，不需要多刷，過一會再回來的時候就白。牙醫師趙國翔也在節目中呼籲民眾，不管是否選擇比較便宜的美白藥劑，都一定要先找專業的牙醫師做全口詳細的評估，會比較妥當。

關鍵字： 醫師好辣 牙齒 美白 田知學 趙國翔
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腸病毒＋異位性皮膚炎！11月嬰「全身爬滿紅疹」...醫曝搔抓危害

別惹他們！情緒「跟翻書一樣快」星座Top4...心臟要超大顆才行

不是因為愛！專家痛揭「外遇2大主因」：出自嬰兒時期的行為

以為忍一下就好！11歲女「常頭痛」竟半夜猝死...醫揭其中警訊

壓力大睡不著！專家曝「簡單這樣做」秒入眠...還在呆呆數羊嗎？

抗憂鬱＆壓力！這些食物助「改善情緒」...心情不好別再吃糖啦

專添麻煩！這4星座「超會幫倒忙」...你周遭也有雷隊友嗎？

跟喝牛奶一樣！這7食物「鈣含量超高」...你愛吃的有上榜嗎？

零卡可樂不一定健康！專家破「代糖2迷思」...心理作用最可怕

鮮奶比較營養？專家曝「保久乳沒輸」破迷思...這2種人更適合後者

讀者迴響

回到最上面