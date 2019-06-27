追求亮白牙！20歲妹「用潔齒粉天天爆刷」腫成麵包超人...醫驚：這常用於OO上



▲女孩們流行牙齒美白。（圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導

女生為了愛美，可說無所不用其極，年輕女孩都希望牙齒白，笑容才好看，不過急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》分享，有位20歲女大生追求牙齒美白，又覺得看牙醫貴，於是上網爬文，買了隨處可見的潔牙粉，長期刷下來，臉竟腫到眼皮打不開，掛急診後，發現整張臉都蜂窩性組織炎，完全得不償失。

田知學說，該名女大生因為周遭流行牙齒美白，之後又準備去墾丁玩，所以也想嘗試看看，但由於看牙醫貴，因此選擇使用坊間的美白牙膏，卻不見效果，便上網爬文，購買了五金行常見的潔牙粉使用。長期刷牙下來，女大生牙齒變得潔白漂亮，卻發現臉越腫越大，而且不時心跳很快、開始發燒、眼皮腫到打不開，便緊張到醫院檢查，才得知整張臉都感染蜂窩性組織炎。



▲醫師表示，潔齒粉腐蝕性強，導致整個發炎，讓細菌有機可趁，直接鑽到牙齦，造成整張臉蜂窩性組織炎。（圖／翻攝自醫師好辣）

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田知學之後發現問題從牙齦開始，便轉給牙科醫師。牙科醫師檢查發現，女大生整個牙齒全是牙菌斑，牙菌斑容易讓細菌滋生，而她的牙齦又因為潔齒粉腐蝕性強，導致整個發炎，讓細菌有機可趁，直接鑽到牙齦，造成整張臉蜂窩性組織炎。若更嚴重的話，會導致腦裡面的栓塞。

田知學說，她之後查了一下女大生用的潔牙粉，發現是清潔阿姨的愛牌，她們都用這個刷廁所，而且將浴室噴水後，直接灑粉上去，不需要多刷，過一會再回來的時候就白。牙醫師趙國翔也在節目中呼籲民眾，不管是否選擇比較便宜的美白藥劑，都一定要先找專業的牙醫師做全口詳細的評估，會比較妥當。