不是因為愛！專家痛揭「外遇2大主因」：出自嬰兒時期的行為



▲研究顯示，40歲左右的已婚者，有50至65%的男性、35至45%的女性，都有過外遇經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／戈登．李文斯頓

人生當中最常見的不滿，就是覺得自己年輕時選錯了伴侶。因而使我們產生一個不實的幻想，讓自己深信：世上的某個角落，必定有這樣的一個人，能用真愛來解救我們。出軌，這象徵著不快樂婚姻的行為，便是開始於這種錯覺。透過某些估算數字顯示，我們可以看到：40歲左右的已婚者中，有50至65%的男性，和35至45%的女性，都有過外遇的經驗。人們到底在他們的婚姻之外，尋找些什麼呢？

他們在尋找的，除了變化以外，就是安心。從某些方面來看，每一種尋求歡愉的活動，都反應出我們對死亡的恐懼。隨著年紀漸長，長保青春與永生的欲望注定得不到滿足。人們會試著找些辦法接受，其中一個反應，就是尋找一些可以滿足自尊、感覺自己還是很有魅力的事情。有什麼方法比跟新的對象發生性關係，更能達到這個目的呢？



▲很多人外遇的理由之一，是為了感覺自己還很有魅力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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一個健全的成長過程，會讓我們帶有一種信念：相信自己具有獨一無二的價值，也堅定地認為自己是個值得被愛的人。理想上雖然應該如此，但現實中，人們常帶著程度不一的迫切，去尋找一個會無條件愛他們的人，但又暗自苦惱這樣的要求是不是太高。我們很少從配偶身上得到這樣的愛，在大部分的婚姻中，這就是不滿的來源──那些令人受盡折磨卻沒有誰會提起的不滿。

事實上，成年人之間所謂的愛，通常比較像是某種沒有明說的服務契約。以傳統來看，這種協議的默契是，男性負責財務上的穩定，而女性負責家務、滿足性需求，還有照顧小孩。

而女性主義運動使得這種契約被重新協議，包括許多女性想要出去工作，以及不願再獨自承擔養育小孩和做家務事的責任。這種朝向性別平等邁進的做法，值得讚賞。不過，也產生了一種副作用：許多婚姻瀰漫著一股怨恨和競爭的氣氛。

尋找完美的愛，是一種嬰兒時期的行為，也是中年恐懼的象徵。雖然大部分時候，它都沒辦法改善我們的人生，事實上還常常破壞我們的生活，但仍無法說服人們停止嘗試。

本文摘自《青春走得太快，領悟來得太慢》／戈登．李文斯頓（精神科醫師及知名作家）／商業周刊出版