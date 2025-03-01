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超哥爆罹癌！照大腸鏡「沒問3問題」＝白做了　醫給忠告

▲▼超派超哥訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲超哥確診大腸癌，息肉已手術切除、身體無大礙。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超）日前驚爆罹患大腸癌，去年底因身體不適，透過大腸癌檢查發現4公分息肉，確診大腸癌第0期，已切除病灶無需化療，身體無大礙。肝膽腸胃內科醫師方冠傑提醒，照完大腸鏡後，有「3個問題」一定要問醫師，包括「有清乾淨嗎」、「檢查有做到底嗎」以及「有發現息肉嗎」。他強調，要做到盲腸以上的全大腸鏡檢查才完整，千萬別只做一半。

▲醫師表示，罹患大腸癌的存活率關鍵在「發現的期別」，越早發現治癒率越高。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲醫師提醒，照完大腸鏡有3個問題一定要問，否則等於白做。（示意圖／門諾醫院提供）

方冠傑醫師曾在粉專分享，大腸鏡檢查後「3個問題」一定要問醫師：

1.我的清腸有乾淨嗎？

如果醫師回答「這次腸子沒有清乾淨」，那麼自己心裡就要有個譜：檢查不完全。清腸不佳不但會讓檢查時間拖得更久，腸內氣體灌得更多，同時也會直接影響病灶的偵測率和盲腸到達率。

2.檢查有做到底嗎？

大腸鏡做到盲腸（大腸檢查的終點）非常重要，也是國內外內視鏡檢查的重要品質指標之一。大腸鏡沒有做到盲腸，等於檢查沒做完。

3.檢查有發現息肉嗎？息肉的數目、大小、型態如何？

在檢查過程中發現大腸息肉，尤其是「腺瘤性息肉」，一般會當場處理，除非有近期可能要出國、息肉太大或是忘記停止服用抗血小板或抗凝血劑藥物等少數情況，或者是切除息肉可能有風險等疑慮，醫師才會在向受檢者說明清楚後，擇日另行處理。

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲人體右側大腸的腫瘤往往不易被發現，一旦出現症狀代表腫瘤已經「大到一定程度」。（示意圖／Pixabay）

「大腸鏡檢查千萬別只做一半！ 做到盲腸以上的全大腸鏡檢查才完整。」方冠傑強調，目前常規的大腸內視鏡檢查方式，主要分為「全」大腸鏡和乙狀結腸鏡，雖然兩者都是由肛門進入腸內，但檢查範圍不同。他說，前者從肛門、直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸一路到盲腸，檢查範圍是全大腸約1公尺長； 後者則從肛門、直腸、乙狀結腸到降結腸，範圍只有左側的大腸，檢查長度約50～60公分。

方冠傑說明，雖然有60%的病灶會於「左側大腸」被發現，但若大腸鏡檢查沒做到底，可能漏掉早期發現問題的機會。他進一步表示，人體右側大腸的管徑相較於左側大腸較為寬大、不容易塞住，往往腫瘤不易被發現，因此有「安靜腫瘤」的稱號。

方冠傑指出，右側大腸癌會被診斷出來，大多是無意間發現的，一旦患者出現貧血，代表腫瘤已經「大到一定程度」，而人體造血的速度已比不上漏血的速度，等到頭暈、走路喘才被發現。至於左側大腸癌，如降結腸、乙狀結腸、直腸癌等，因這時糞便大多成形、水分較少，此時排便容易與病灶有所摩擦，且靠近肛門口容易觀察到流血，較易察覺如大便變細、排便出血、腸阻塞等症狀。

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