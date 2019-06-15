▲器捐家屬同意佔6成，陳建仁鼓勵「默許」...沒說NO就能捐。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

每年6月19日為器官捐贈日，器捐移植登錄中心提前於今（15）日舉辦「植愛感恩紀念音樂會」，副總統陳建仁、衛福部次長薛瑞元與健保署署長李伯璋皆出席參與。陳建仁表示，2013年「捨得」政策實施以來，已有19位捐贈者家屬得到器官移植優先排序，希望「默許器捐」種子能持續在民眾心中萌芽。

台灣在民國78年6月19日通過器官移植條例，該日也成為器官捐贈日，器捐移植登錄中心每年都會舉辦音樂會，讓捐贈者家屬與受贈者齊聚一堂，藉由音樂共同緬懷獻出大愛的親人，以及感念生命的延續。

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陳建仁提到，台灣器捐推行30多年來，已有5000多位捐贈者獻出器官，造福上萬個家庭，這代表的是善的力量。去年全台共有327位捐贈者，捐出1005例器官與組織，其中家屬同意就佔了6成。家屬從不捨到放手，雖然歷經煎熬，仍勇敢承擔，讓生命意義更有價值。

▲健保署長李伯璋。（圖／記者嚴云岑攝）

目前全台有超過42萬人簽署器官同意書，並註記載IC卡上，陳建仁表示，自己與太太也都簽了同意書，避免子女未來困擾。台灣的器官雖為電腦配對，但2013年至今，已有19位家屬得到器官移植優先排序，當時的「捨得」也成了自己的福報，希望能喚起愛的循環，讓社會大眾加入器捐行列。

今年的感恩紀念會主題為「Tacitly愛在心中萌芽」，Tacitly為默許之意。陳建仁表示，西班牙是全世界器官捐贈最成功的國家，原因不在國民都願意加入器捐的行列，而是在醫療政策中，有一個「默許」的政策，該政策在歐洲行之有年，今年4月德國也宣布加入，除非家屬特別表達拒絕捐贈，否則就代表同意器捐。

衛福部次長薛瑞元表示，台灣雖然也有默許同意的概念，但第一線醫療人員仍會詢問家屬意見，也經常有在最後一刻，器捐被否決的情況發生。薛瑞元強調，器捐之所以能夠成功，是靠家屬發揮大愛，未來不排除把默許同意入法，讓器捐風氣能蔓延開展。

▼大提琴家張正傑在植愛感恩音樂會上演出。（圖／記者嚴云岑攝）