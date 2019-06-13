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卸完甲表面「乾燥脆化」　專家解釋原因...不傷甲只能靠這招！

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▲指甲,指甲彩繪,指甲油,指彩,護手,保養,彩妝。(圖／達志示意圖)

▲卸完甲表面「乾燥脆化」，專家解釋原因...不傷甲只能靠這招！（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

美甲風潮正夯，許多消費者都會在指尖上塗上亮眼的指甲油，還會頻頻更換顏色，殊不知反覆卸甲容易傷害角質層，造成指甲脆化。食藥署提醒，在揮灑指彩食，要先了解常見的指甲油與去光水成分，才能不傷指甲；但皮膚科醫師則指出，「沒有真正安全的產品」，如果不想傷害指甲，還是盡量少做為妙。

市售指甲油常見組成有皮膜形成劑、增塑劑、溶劑及著色劑等，皮膜形成劑成分常見的為硝化纖維素（nitrocellulose），搭配樹脂及可塑劑成分等，增加產品的密著性、光澤性及柔軟性。為增加產品快速乾涸，還會添加如乙酸乙酯 （ethyl acetate）等不同比例的溶劑，並輔以著色劑色料。

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食藥署提到，卸除此類指甲油時，多需搭配含甲苯（Toluene）、丙酮（Acetone）成分的去光水，但若使用太頻繁，會使指甲保水力變差，變的泛黃、乾燥且容易斷裂，建議消費者在做指甲與卸甲時，應看清楚產品成分標示，避免選購來路不明或標示不全的產品，保護指甲健康。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，無論是指甲油或卸甲水，都含有有機溶劑，在指甲上塗抹化學性成分，會讓角質層受傷，久而久之表面也會變得粗糙、不規則。就指甲保養立場來看，最好的保養方法還是「不要做指甲」，但若真的非做不可，也可以在卸完甲後塗抹指甲保濕油、保養油，照顧指甲免於脆化。

蒼藍鴿-被騙了數千年！「滴血認親」竟是假的

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