賀一航大腸癌逝　醫透露「最常見死因」5成患者沒逃過

▲賀一航出席華視46周年台慶。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

資深藝人賀一航在8年前確診大腸癌第3期，癌細胞轉移到肝臟與肺臟，於今（3）日晚間8時許病逝台北榮總。醫師表示，5成大腸癌患者都會發生肝轉移，這是因為大腸的血液會回到肝門靜脈過濾，導致癌細胞停留、腫瘤增生，最後患者多因肝衰竭死亡。

據了解，賀一航在8年前就被確診患上大腸癌第3期，雖接受手術開刀但卻從未接受過化療，手術後也一直沒再進過醫院，「連健康檢查也沒做過」，一直都是以「吃好睡好」和「保持愉悅情緒」來對抗病魔。

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中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，癌症從在體內產生病變到死亡，至少需要12年左右，若確診第二期癌症，至少會在3~5年達到末期。而大腸癌最常轉移的部位為肝臟，佔了患者中的50%，緊接著為肺臟、腹膜，許多末期患者都是死於肝衰竭。

根據國健署最新公布的癌症登記報告，大腸癌已連續11年居發生人數之冠。王輝明說，現代人飲食五花八門，許多人愛吃高油、酥炸、燒烤等加工食物，長期下來不僅易引發三高問題，也會增加大腸癌的發生機率。

「肥胖是大腸癌重要的危險因子。」王輝明提到，同樣肉類食材用燒烤與水煮料理，致癌風險相差12倍，建議民眾在烹煮食材時，盡量採清燉、水煮，平常多吃蔬果、種子，少吃加工食物，每年也要定期做大腸癌篩檢，才能及早發現、及早治療。

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