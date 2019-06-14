40歲停經≠卵巢早衰！　常做「這5件事」提早進入更年期

▲40歲停經不一定是卵巢早衰！常做「5件事」提早進更年期。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

根據國健署統計，約有278萬名婦女處於停經潛伏期，這段期間除了要面對月經不規則、失眠等問題外，肌肉酸痛、眼睛乾澀等更如背後靈般如影隨形，部分女性甚至開始出現憂鬱、脾氣變差等症狀。醫師表示，調整生活作息與食補，都有助改善更年期前期症狀，但若常做5件事，可能會讓更年期提早來報到。

扶原中醫診所台中院區院長林家曲醫師表示，女性更年期多在48至52歲間，但35歲以後卵巢功能就會逐漸退化。一般40歲以前出現更年期症狀者，多半屬於卵巢早衰，而造成更年期提早報到，又可分為先天與後天因素。

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林家曲提到，更年期提早報到的先天因素包括特發性卵巢早衰、自體免疫疾病、遺傳或家族史等；後天因素則包含化療、抽菸、吸二手菸、動過卵巢手術等。不過，值得注意的是，壓力太大、過度減重或健身，也可能導致荷爾蒙失調，讓更年期提早來報到。

▲過度健身可能造成荷爾蒙失調，讓更年期提早報到。（圖／示意圖／達志影像）

更年期是每個女性必經過程，林家曲呼籲女性不用過度擔心，若出現月經量變少、到和、心悸、失眠、關節莫名痠痛等前期症狀，可透過食補或藥補延緩更年期報到時間。多攝取山藥、豆類等，可補充體內雌激素，中藥部分則可考慮食用高麗蔘、當歸、百合、浮小麥、茯苓、麥冬、五味子等作為調理；也要保持運動習慣、避免熬夜，有失眠困擾的人更要遠離咖啡或茶等刺激性飲品。

最後，林家曲提醒，若更年期症狀持續超過3~6個月，可以抽血檢驗濾泡雌激素(FSH)是否在正常值內，若小於25pg/ml，代表接近更年期，反之，若數值正常但出現前述不適症狀，最好徹底檢查是否有其他病症。