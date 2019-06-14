孕婦「自費」做超音波卻報健保　禾馨診所涉詐領1500萬

▲禾馨集團在台北有5間診所，圖為禾馨民權婦幼診所。（圖／資料照／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

健保透過大數據揪出詐領案件，知名禾馨醫院婦產科診所被發現將孕婦自費健檢申報健保，2年詐領金額高達1500萬元。健保署已對該院祭出停約1個月裁罰，並追回溢領金額，全案已於去年執行完畢。

禾馨集團在台北共有5家診所，健保署稽查發現，該院是在2016年1月至2017年12月有異常申報，有孕婦做了自費項目「高層次超音波」，還拿了保健食品，院方在跟孕婦收費後，轉手又向健保請款，等於自費健保兩頭賺。

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健保署是在進行大數據分析時，發現禾馨婦產科與禾馨內湖婦幼診所申報量異常高，透過醫師抽審與訪談相關民眾，果然揪出詐領情形，已祭出停約1個月行政處分，並追回1500萬元溢領保費，診所已於去年將錢繳回。

健保署違規查處室專委董玉芸表示，醫療機構若有無中生有、以少報多、捏造病症等申報健保，都屬虛報，會依照情節輕重予以裁罰，輕則依照健保特管辦法第39條，停約1至3個月；重則依照40條終止合約。

健保特約3年續一次約，每次停約處分以1年為限，但若曾遭停約處分2次以上，健保將不予續約。而無論是遭停約或終約院所，健保署通通會移送地檢署，追究刑事責任。