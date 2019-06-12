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她臉紅發癢竟是「蟲」入侵！　1cm²狂抓500多隻「連睫毛都有」

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▲她臉紅發癢竟是「蟎蟲」入侵！　1cm²抓500多隻連睫毛都有。（圖／黃輝鵬醫師提供）

▲她臉紅發癢竟是「蟲」入侵！1cm²狂抓500多隻「連睫毛都有」。（圖／黃輝鵬醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

你總感覺臉部發癢嗎？小心蟎蟲舉家入侵。一名31歲的女性，罹患酒糟性皮膚炎6年，症狀反覆，已擦外用類固醇超過4個月，症狀一開始雖不嚴重，後來臉上開始泛起丘疹膿皰，甚至停藥一天就大爆發。醫師檢查發現，她臉上每平方公分有500多隻的蠕形蟎蟲，甚至連睫毛根部都找得到。

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收治患者的開業醫師黃輝鵬表示，根據門診統計，酒糟肌患者中，無論是丘疹濃皰型，或者紅斑血管擴張型，每10人就有9人有蠕形蟎蟲過量，其中5成是用其他方式治療效果不彰，輾轉求醫才確診酒糟，另有3成曾接受類固醇治療。

蠕形蟎蟲是靠皮脂腺分泌的油脂，和啃食毛囊的表皮細胞維生，會導致皮膚屏障受損、毛孔變大，進而變得敏感脆弱，而潮濕悶熱環境，又利蠕形蟎蟲生長，因此每到夏季，酒糟型肌膚患者，臉部都容易變得又紅又癢。

▲她臉紅發癢竟是「蟲」入侵！　1cm²抓500多隻「連睫毛都有」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲黃輝鵬指出臉部肌膚隱藏的蠕形蟎蟲。（圖／記者嚴云岑攝）

台北榮總桃園分院主治醫師陳彥達提到，蠕形蟎蟲的生長週期為2週，而每次治療都以1個月為循環。第一、二週為急性期，在用藥物殺死蟎蟲的同時，也容易造成角質受損、水份流失，但若成功殺死蟎蟲，可見臉上紅斑明顯消退；第三、四週則為紓緩期，此時蟎蟲數量減退，須做好保濕與環境清潔，才不會讓蟎蟲捲土重來。

夏天是蠕形蟎蟲好發季節，陳彥達提醒，若一平方公分肌膚蠕形蟎蟲超過5隻以上，就代表蟲體過量，若放任蠕形蟎蟲長年啃咬肌膚，恐在臉上形成大小坑洞，不僅難以上妝，還會有臉頰泛紅、臉部發癢等困擾，建議愛美女性可在「殺蟲」後，選擇溫和、保濕、可退紅的保養品，才能有效緩解症狀。

關鍵字： 蠕形蟎蟲 皮膚健康 酒糟 酒糟肌 皮膚炎 蟎蟲
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