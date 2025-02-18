他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫力

▲東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文於大師健康講座分享「如何打造黃金免疫力」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心第4場大師健康講座今（18）日登場，邀請華人首位功能醫學碩士及博士、東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文醫師蒞臨演講，在這病毒大亂鬥的時機，傳授東森VIP會員靠著「5關鍵」打造黃金免疫力。喬依國際董事長劉秋江也以家人靠著健檢揪出「心臟惡疾」，使預防醫學的重要性獲得關注。

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▲喬依國際董事長劉秋江分享女婿靠著健檢揪出心臟「不定時炸彈」，強調預防醫學的重要性。

「預防早做到，危險不來找！」大健康講座由長期深耕健康產業的喬依國際董事長劉秋江揭開序幕，她以親身經歷分享，自己海軍陸戰隊出身的40歲女婿從來沒做過健檢，趁著他生日時贈送夫妻倆「健檢紅包」，怎料被發現心臟旁長出一顆「怪東西」，就連醫師當時也驚呼這有如不定時炸彈藏在身體裡「隨時會要了他的命」。

劉秋江說，所幸女婿最後經轉診，由國內重量級心臟權威、振興醫院院長魏崢親自操刀，花了7小時將病灶切除乾淨。她哽咽地回憶，當時守在手術室外每分每秒都煎熬、寸步不敢離開，在手術室門打開的瞬間「我腿都軟了…」，聽到好消息的當下緊緊抱著院長放聲大哭。

劉秋江提到，自此之後，女婿深深感受到生命的可貴，語重心長地道謝、讓他體會到健康的重要性以及能活著有多好，「那天起，他每天乖乖地吃保健食品，更惜福、也更珍惜身邊的人事物。」以真實案例呼籲預防醫學的重要性。

▲東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟。

東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟親臨現場，除了感謝出席的VIP貴賓們，也感性地說，自己的母親若還在世已經100歲了，自她60歲起就每天拉著她做健檢，非常在意家人的健康，到了94歲她每天還能打乒乓球2小時，靠的就是運動及定期健檢保養身體。最終因罹患癌症、走路不便，卻也不願坐輪椅，「她認為坐輪椅是很沒尊嚴的事」，也讓他深切體會到人的健康是讓生活有尊嚴、更有品質。

王令麟掛保證，東森嚴選的保健食品，從開發至客戶會員銷售，一定經過1000～2000名各年齡層之人體試驗，包括他自己也都要服用，已經連續吃了8年。而自6年前因感覺體力變弱了，為了抗衰老，在接受歐瀚文院長替他量身打造的健康促進方案後，每週補充維生素C、鋅、鎂與硒，有感大讚，「讓我睡眠更有品質，體力健康真的不一樣了！」

除此之外，王令麟更自曝每天早、晚都花20分鐘擦面霜保養，每2週認真地做水光肌膚保養，「人要活得健康，從外表就要開始，當然內心也很重要。」他認為，東森購物創立26年以來，致力於開發傳統的保健食品還不夠，若能有場地、提供預防醫學服務會員，當知道身體出現問題時，能提早預防與治療，是他現在在做、也一直在努力的事。

▲▼《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心第4場大師健康講座，現場座無虛席。

自覺最近很常感冒嗎？歐瀚文院長於講座中指出，人體的免疫機能在20歲到達高峰後，到了40歲時的免疫力「跟出生嬰兒差不多」，隨著年紀增長後免疫力逐年下降，可透過補充正確營養素、從預防醫學下手，可減少疾病發生機率。

歐瀚文說明，身體最大的免疫器官是腸道。他說，這幾年醫學研究發現，腸道才是人體最大的免疫器官，腸道黏膜上存在很多豐富的微生物與菌群，一旦該部位不健康了，身體免疫力會開始出問題。

歐瀚文接著分享「強化免疫力5大關鍵」，首要就是維持腸道健康，腸道黏膜保持好狀態、避免腸漏症，提升消化功能、服用益生菌修補黏膜是關鍵。再來是均衡飲食，要提升免疫力，可攝取維生素C、D，以及鋅、硒、鎂、Omega-3，避免高糖類或加工食品、炸物等容易發炎之食物。此外，壓力調適、充足睡眠與減少環境毒素都是必要。

歐瀚文認為，生理年齡、變老真的是硬傷，當身體機能開始衰退、慢性病發生率會持續上升。他強調，預防醫學的核心並非讓自己變成「妖精」，而是讓身體狀態停留在10年、20年前甚至更多，「讓自己的年齡不是身分證上的，而是更年輕10歲，才能預防更多疾病。」從今天起開始透過小小的改變，為免疫力帶來大大提升。

▲喬依國際執行長潘向前。

近期流感病毒猖狂，加上女星大S因流感併發肺炎病逝，喚起民眾對該疾病的重視，針對健康管理的需求明顯提升。喬依國際執行長潘向前指出，自10月流感好發季開始，相關提升免疫力之產品需求呈現爆發性成長，過年後每天營業額達千萬，單週「就做了去年半年業績」。他透露，前陣子太太感染A型流感，孩子才剛出生4個月，每天仍得緊密接觸，但靠著產品預防疾病、保護自己，最終健康全身而退。

喬依國際推出的健康產品在2024年韓國首爾國際發明展囊括兩金一銀的佳績，潘向前激動地說，「一直以來我們面對一群我們熟悉的客人，清楚知道他們需要什麼，針對他們的需求用最高規格原料研發，且非常大量地去做效果測試。」對於得獎除了感到榮耀外，他直呼，一直以來的堅持與努力終於被看見，是莫大的鼓勵與肯定。