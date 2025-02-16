30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

▲醫師說，患者從早上就開始與朋友聚會，一攤接著一攤，有喝酒也有跳舞，玩到晚上，幾乎整天都在密閉空間。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅提醒，一名30歲女性聚會續攤玩整天，忘記補水，導致橫紋肌溶解症被送急診，住院治療一周才康復。

陳榮堅在臉書說，以前在急診值班的時候，遇到一位30歲的女性，半夜3點左右被朋友送來急診，主訴有腹痛、全身無力、呼吸急促等症狀，當時她看起來並不像喝醉，人還是很清醒的。

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陳榮堅指出，先幫患者做一些基本的檢查並詢問病史，過程中她提到尿液的顏色是非常深的茶色，聽到她這麼說，再加上她的症狀，推測有可能是橫紋肌溶解症。

陳榮堅表示，一般來說，橫紋肌溶解症比較常發生在長時間劇烈運動，如跑馬拉松，但為什麼一位30歲女性，會半夜因橫紋肌溶解症被送來急診？

陳榮堅提到，進一步了解才知道，患者從早上就開始與朋友聚會，一攤接著一攤，有喝酒也有跳舞，玩到晚上，幾乎整天都在密閉空間，過度活動又沒有適當補充水分，最終因為脫水導致橫紋肌溶解症。

陳榮堅提醒，還好患者經及時治療，否則嚴重的話可能會引發急性腎衰竭，甚至需要洗腎，或導致多重器官衰竭；雖然她沒有到洗腎的地步，但仍然住院治療了一周才康復。