1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期

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圖、文／今健康

台灣罹患大腸癌人數屢次列居10大癌症之首，根據國健署登記資料統計，大腸癌年奪6千條人命，令國人聞之色變。然而若早期發現大腸癌，存活率其實可達90%以上，那麼有什麼方法可以在早期察覺不對勁嗎？各期的大腸癌存活率又各是多少？大腸癌常見有哪些症狀？哪些人又該特別注意？來看台南市立醫院內科暨胃腸肝膽科主治醫師陳一毅醫師怎麼說。

大腸癌初期難發現，有貧血情況要留意

陳一毅醫師表示，大腸癌之所以難發現，主要是因為它是一種進展較慢的癌症，前五年在初期階段時，常見頂多是以貧血的方式表現，其他基本上是沒有什麼症狀的，而當發現血便的時候，通常是已經到了二期、三期。

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除了初期症狀不明顯之外，大腸癌的症狀常會因為位置、大小不同而有所差別，例如若腫瘤長在大腸的右側，常見會出現貧血的症狀，因此患者可能常會出現疲倦、頭暈、頭痛、易喘等不適，若腫瘤再大一點便會出現阻塞的情況，而若出血時因和糞便混在一起，所以在排便的時候常會發現到暗紅色或偏黑色的糞便。

若腫瘤出現在左側或直腸，常會以阻塞的情況作表現，患者常會出現排便習慣改變的狀況，例如腹瀉、便秘、排便的頻率增加但份量減少、形狀改變等，而因為距離出口肛門較近，因此血液混進後較常是以鮮紅色呈現。

提到血便，日常生活中也常會有其他疾病出現血便的情況，例如痔瘡。醫師表示，痔瘡的血便和大腸癌的血便不大一樣，痔瘡因為離肛門較近，或甚至是在肛門外側，因此血液在糞便上會是呈現「被沾到」的狀態，且持續時間較短，而大腸癌的血液則會呈現和糞便「混在一起」的形式呈現。

陳一毅醫師提醒，雖然貧血的可能百百種，排便習慣改變的原因也很多，會造成排便出血的疾病也不只有大腸癌，這些都未必是因大腸癌而起，但對身體而言都是一種警訊，因此若有出現這樣的情況都應盡早檢查為佳，特別是後續將提到的高風險族群。

大腸癌越早發現存活率越高，復發機率越低

大腸癌越早發現治療成功的機率、存活率自然就越高，復發率也相對較低。陳一毅醫師就指出，大腸癌可從0期～4期分成5期，0期時腫瘤切除乾淨存活率幾乎可達到100%，1期的存活率約為85%～90%左右，2期的存活率大約有80%，到了第3期時也有65%左右的存活率，而到了第4期若積極治療則約有15%左右的存活機會。

治療後1期大腸癌的復發率約有1成，2期約為2成左右，3期約有3成到3成5左右的機率復發，到了第4期則會考量的是轉移的問題。腸道因為距離位置較近，且直腸血液循環較好等關係，常見轉移至肝臟、膀胱等，而到了晚期也常見會轉移到骨頭。

哪些人是大腸癌風險族群？

陳一毅醫師表示，大腸癌的高風險族群常見如家族史，也就是若父母或兄弟姊妹中有大腸癌、多發性息肉症等腸道疾病，自己便要多加留心。而有大腸息肉、發炎性大腸炎、潰瘍性大腸炎、克隆氏症等相關病史者也需多加留意，這些也都在高風險名單之中。

另外，酗酒、抽菸等也在高風險名單中，特別是抽菸本就被公認為各種疾病、癌症等的常見主因之一。除此之外，年齡也會是個重要的因素，據統計，通常年紀較長者罹患大腸癌的機會也相對較高，但值得一提的是，近年來因為飲食習慣、生活習慣等改變，罹患大腸癌的年齡層也有逐漸下修的趨勢，陳一毅醫師就表示曾經看過27歲發現大腸癌的患者，該名患者有肥胖的情形。是的，肥胖者也是其中一個高風險族群，且飲食長期偏好紅肉者也在其中。

如何防範大腸癌？

在預防方面，陳一毅醫師建議，民眾平時除了避免過胖、菸酒外，應多吃深綠色蔬菜、補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸等營養，並盡量避免加工食品，以白肉取代紅肉。醫師表示，許多研究發現，飲食上多以白肉為主的人會比長期吃紅肉的人罹患大腸癌機率減少10～12%左右，而平時飲食習慣就多以蔬果為主的人又會再減少15%左右。至於運動，醫師則建議以有氧運動為主，即便是快走也好，不論如何都應保持運動的習慣，以利腸道蠕動維持在正常狀態，讓排便順利，更助於防範大腸癌。

除了日常生活及飲食習慣外，陳一毅醫師也建議，民眾應定期每兩年做一次糞便潛血檢查，50歲至74歲有健保給付可多加運用，另外也可以做肛門鏡、乙狀結腸鏡及大腸鏡等檢查。在這些檢查項目中，大腸鏡雖無健保給付，但是準確度最高的，可列入考量之中，但不論是哪一種，都應做個檢查並視情況確實追蹤，以確保健康。

本文經授權轉自：今健康《大腸癌有辦法在初期就發現？醫：有跡可循，出現這些症狀多加留意》