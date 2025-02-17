單週逾30萬人嘔吐腹瀉！學一招完全滅殺「諾羅病毒」

文／康健雜誌、謝佳君

疾管署指出，2月2日～8日腹瀉門急診，就診人次破30萬，創下近10年同期新高，諾羅病毒為主要病因。諾羅病毒傳染性強，餐廳、校園常發生群聚感染。如何清潔才能徹底消滅病毒？潛伏期有多久？

每年11月～隔年3月是諾羅病毒流行季節，疾管署表示，腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，如果不慎食用到遭感染者排泄或嘔吐物污染的水、食物，或者吸入嘔吐所產生的飛沫，都有可能被傳染。常見症狀為腹瀉和嘔吐，也可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉痠痛等症狀。

諾羅病毒傳染力強，病癒後２週內排泄物仍具感染力

特別要留意的是，病毒性腸胃炎除了具高傳染力，容易引發群聚感染之外，這次國內腹瀉疫情上升，群聚案件中又以感染諾羅病毒為主。

諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由糞便或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復之後2星期內，其糞便內仍有病毒，仍然具有感染力。而且所有年齡層都可能被感染。

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疾管署副署長羅一鈞表示，以往諾羅病毒群聚感染事件多數是餐飲業工作人員遭感染，腹瀉後手未清洗乾淨又再接觸食物或餐具，假設食物未經高溫烹調，病毒就有可能被其他人連同食物吃下肚，或因接觸到遭汙染的餐具，造成交叉感染。

也有可能養殖魚貝類的水遭諾羅病毒汙染，若生食這些水產，例如牡蠣、生蠔，就有機會被感染。

只要接觸被諾羅病毒污染的「物體表面」，再接觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜，也可能被傳染。像是公共廁所，如果感染者的手殘留帶有病毒的排泄物，再接觸到門把、水龍頭，下一個使用者再碰觸到，並接觸口、鼻，就可能被傳染。

▲雙手必須徹底清洗，包括手掌、手背、指縫，才能消滅諾羅病毒。（圖／康健雜誌提供）

肥皂徹底清潔雙手至少２０秒，才能完全消滅病毒

感染諾羅病毒的症狀多會持續1～2天，之後就會逐漸痊癒。潛伏期一般為24～48小時，也有些在12小時內就出現症狀。但只要做好4個預防措施，也能減少被諾羅病毒攻擊的機會：

1. 飯前、便後應洗手，為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，以及準備餐點之前也應洗手。

2. 蔬果要清洗乾淨；避免生食生飲；生熟食應分開處理。

3. 注意居家環境衛生。

4. 新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

羅一鈞強調，一般自來水洗手、酒精洗手、甚至只用肥皂簡單清洗雙手都不一定能完全消滅諾羅病毒。正確的洗手方式應使用肥皂徹底清潔手掌、手背和指縫，並且搓洗至少20秒，才能消滅病毒。

另外，有疑似症狀者應在家休息，如需外出應配戴口罩，避免傳染給其他人，並注意補充水分、電解質及營養，等到症狀解除至少48小時後再恢復上班上課，降低病毒傳播的風險。

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