日本知名「嬰兒米餅」鎘超標！食藥署即起100%逐批檢驗

▲日本嬰兒米餅檢出重金屬超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境不合格產品，有2批從日本輸入的嬰兒米餅，在邊境被檢出重金屬「鎘」超標，即起在邊境會針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗，要100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

2批嬰兒米餅輸入業者為「得興貿易有限公司」，來自日本新潟，品牌為KAMEDA，檢出重金屬鎘0.046 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040mg/kg。

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食藥署副署長林金富表示，針對「得興貿易有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%-50%，此外，食藥署已於114年2月4日至114年4月3日期間，停止受理製造廠「亀田製菓株式会社」輸入查驗申請。

根據食藥署統計，113年8月10日至114年2月10日止，受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，報驗批數為317批，檢驗不合格批數為12批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標；即日起到3月17日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗，100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

▲食藥署即起針對日本進口嬰兒米餅採逐批查驗。