「主動脈剝離」死亡率極高！年輕人易誤診　醫示警3症狀快就醫

▲醫師提醒，主動脈剝離的死亡率極高，一定要留意突發症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年不時傳出有年輕人主動脈剝離喪命消息，醫師指出，主動脈剝離的死亡率極高，儘管在年輕人中較為罕見，但發生通常與某些特定原因有關，如遺傳性結締組織疾病、高血壓等，要特別留意若突然出現「劇烈且無法緩解的撕裂胸痛或背痛」、「胸痛伴隨冒冷汗、呼吸困難或昏倒」或「左右手血壓異常」，一定要盡快就醫。

醫師黃軒在臉書指出，主動脈剝離（Aortic Dissection）是指主動脈內膜因某些原因撕裂，血液進入內膜與中膜之間，形成真假腔，導致血流異常，是一種危及生命的心血管疾病，通常發生於中老年人，尤其是50至70歲之間，但近年主動脈剝離在年輕人中的病例逐漸受到關注，若未及時治療，可能引發主動脈破裂、重要器官缺血甚至死亡。

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年輕人的主要原因包括「遺傳性結締組織疾病」，如馬凡氏症候群（Marfan Syndrome），國外研究顯示，40歲以下的主動脈剝離患者中，約50%與馬凡氏症候群有關，這類患者的主動脈壁結構較脆弱，容易因壓力而撕裂；「其他結締組織疾病」，如洛伊斯-迪茲症候群（Loeys-Dietz Syndrome）和特納氏症候群（Turner Syndrome）也會增加風險。

大家都熟知的「高血壓」更是主動脈剝離的主要危險因子之一，即使在年輕人中也不例外，持續的高血壓會對主動脈壁施加過大的壓力，導致內膜撕裂。還有「先天性心臟的異常」，如雙葉式主動脈瓣（Bicuspid Aortic Valve）或主動脈縮窄（Coarctation of the Aorta），這些結構異常會改變血流動力學，增加主動脈剝離的風險。

另外，「藥物濫用」也會增加風險，研究指出，那些濫用安非他命等興奮劑，和年輕人主動脈剝離的發生有顯著相關性，可能是因為這些藥物會急劇升高血壓並損害血管壁。

黃軒提醒，年輕人主動脈剝離的症狀，可能與其他疾病相似，容易被誤診，典型症狀包括「劇烈且突發的胸痛或背痛」，常被描述為「撕裂感」、「血壓異常（可能過高或過低）」、「器官缺血相關症狀」，如腦中風、腸道缺血或下肢麻痺。

黃軒強調，由於年輕患者，通常缺乏典型的高危險因子（例如長期高血壓或動脈粥樣硬化），尤其突然出現劇烈且無法緩解的撕裂胸痛或背痛；胸痛伴隨冒冷汗、呼吸困難或昏倒；左右血壓異常，尤其是左右手血壓差異明顯，醫師一定要提早警覺診斷。