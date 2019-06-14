影／網美卸妝雙頰泛紅　醫擠毛囊揪出「一團活蟲」...腳還在抽動

記者嚴云岑／台北報導

夏天肌膚容易有「蟲蟲危機」，一名妝容精緻的網美張小姐，卸妝後兩頰泛紅，用指甲擠壓法在一平方公分肌膚上採樣毛囊內容物，放在顯微鏡下一看，竟發現多隻蠕形蟎蟲，其中幾隻更可見足部抽動，讓她直呼「好噁心！」醫師表示，若肌膚符合4條件，就容易誘發蠕形蟎蟲增生，而酒糟肌更是蟲生長的溫床，提醒民眾一定要做好臉部清潔、保濕，床單枕套也要定期更換，以免蟎蟲捲土重來。

▲網美卸妝雙頰泛紅，醫擠毛囊揪出「一團活蟲」...腳還在抽動。（圖／記者嚴云岑攝）

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酒糟肌是一種慢性且反覆發作的皮膚炎，好發於30至60歲女性，男性也有偶發病例。開業皮膚科醫師黃輝朋表示，久遭性皮膚炎會有臉部微血管擴張、潮紅等病徵，或佈滿痘痘般的丘疹和膿皰，10名患者中，有9名都有蠕形蟎蟲爆量的情況。

黃輝鵬提到，蠕形蟎蟲是靠皮脂腺分泌的油脂，和啃食毛囊表皮細胞維生，會導致皮膚屏障受損、毛孔變大，讓肌膚變得免感脆弱，夏天與冬天是酒糟的好發季節，若每平方公分揪出5隻以上的蟲體，就代表蠕形蟎蟲數量超標。

▲黃輝鵬醫師用姆指甲擠壓法在毛囊中揪蟲。（圖／記者嚴云岑攝）

台北榮總桃園分院主治醫師陳彥達則表示，蠕形蟎蟲會讓臉部變得粗糙，有時候摸起來一粒粒的，就是蟲尾形成的「毛囊糠疹」，而臉上白白的小點，也可能是蟲的尾巴，若未及時清除並改善肌膚環境，恐讓蟎蟲家族在臉上代代繁衍，反而更不利酒糟的治療。

陳彥達分享蠕形蟎蟲好發的4條件，一為夏天氣溫升高，二為工作環境悶熱潮濕，三為妝畫太厚，自行在臉上營造潮濕悶熱環境；最後一點則為長期使用類固醇治療皮膚炎，讓肌膚變得脆弱，也容易讓蠕形蟎蟲捲土重來。

▲網美臉上發現一整團長型蠕形蟎蟲。（圖／記者嚴云岑攝）

陳彥達表示，蠕形蟎蟲為人體共生蟲類，除非數量爆炸，否則不需趕盡殺絕。目前治療方式可分為抓蟲、殺蟲、修護三大階段，他提醒患者在修護期須注意肌膚保濕，也要維持床單、枕頭套清潔，因為蠕形蟎蟲離開人體，仍可在大環境中存活3至4天，才剛殺死一輪蟎蟲，又馬上有新蟲到臉上築巢。