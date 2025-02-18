牙線vs.牙線棒哪個好？醫曝1動作「根本分享細菌」

▲不少長輩總是一支牙線棒清潔完全部的牙縫。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

飯後的牙縫清潔，你都用牙線還是牙線棒？時常看到有長輩一支牙線棒從頭剔到尾，這樣真的有效嗎？牙醫師黃斌洋說明，牙線較細、有彈性且可塑形，能貼合牙根進行全面且徹底的牙縫清潔；反觀牙線棒粗又較硬，每次使用都是一次性，如果沒有每個縫隙都進行更換，等同於把細菌互相分享。

黃斌洋醫師在YouTube頻道《柏登微笑牙醫黃斌洋之笑談口腔543》將牙齒比喻為花盆，他表示，如果使用牙線棒，如同用「硬硬的抹布」直上直下清潔，無法貼合花盆（牙齒）表面，與牙根間會產生縫隙，清得不是那麼乾淨。若換成較軟、有彈性的牙線，可以包覆牙齒與牙根外圍，針對牙縫進行全面且更徹底的清潔。

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黃斌洋接著說，牙線比較細、可以塑形、比較有彈性；而牙線棒硬硬的一條、也比較粗。在牙線的使用過程中，可以經由轉換一直產生新的牙線；至於牙線棒，每次的使用就屬一次性，期間如果沒有在每個縫隙間都做更換，反而是把牙縫間的細菌互相分享。

因此，如果要選擇「比較治本」的牙齒清潔方式，黃斌洋認為，牙線的清潔度優於牙線棒。

▲牙線使用上較靈活，能針對牙縫進行全面且徹底的清潔。（示意圖／達志）

悅庭牙醫診所牙醫師許家榕曾在粉專衛教指出，若同一支牙線棒從頭清到尾，等於又將髒東西一路往前帶，將牙菌斑從左邊搬家搬到右邊，如此一來等於清潔沒有效果。因此他建議，在清完一個牙縫後，將牙線棒放於水龍頭下沖乾淨，或以衛生紙輕輕擦過，讓上面的汙垢、牙菌斑都沒了，才能往下一個縫隙繼續清潔。

許家榕說，使用牙線棒「最理想的方式」應是放入牙縫後，輕輕地貼著牙齒鄰面，進到牙肉的側邊做清潔；清乾淨後接著再處理同一牙縫的另一面，輕貼牙面並以「刮」的方式，如此一來食物殘渣才能有效地被清出來。

許家榕提醒，一旦清了2、3個牙縫後，開始驚覺牙線「變得鬆鬆的」沒有張力時，這時一定要丟掉換新的一支，並從剛剛清完的縫再繼續往下清潔。