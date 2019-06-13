▲帶小孩玩水依賴「游泳圈」更危險！遵守11點泳池安全防溺。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／綜合報導

帶小朋友到泳池玩耍，套上游泳圈就安全了嗎？夏天戲水季到來，家醫科醫師陳崇賢在臉書分享美國兒科醫學會建議，並歸結出泳池安全11大要點，提醒父母「不要以為套了充氣的圈圈，就不會溺水」，並多鼓勵孩子學游泳，才能降低溺水風險。

陳崇賢提到，父母幫小孩子套上「充氣游泳輔助設備」（inflatable swimming aids）後，可能會降低戒心，進而忽略可能會有的風險，如漏氣後失去浮力、浮具脫落等。另外，大部份的充氣漂浮物，都是讓小朋友處於「垂直」漂流狀態，無法將頭部與身體完全浸在水中，也會影響游泳學習。

請繼續往下閱讀...

該如何確保泳池安全？陳崇賢依據文章，整理出11大要點，分別為：

A. 不要讓視線離開你的孩子，且應指派一名「觀察員」專心顧著小孩。

B. 當沒有經驗的孩子從事水中活動時，一定要有個會游泳及CPR能力的成年人在附近。

C. 避免使用「充氣式游泳輔助設備」，如：漂浮物。它們不能替代經認證核可的救生衣，並且會給兒童和父母帶來虛假的安全感。

▲父母幫小孩子套上「充氣游泳輔助設備」後，可能會降低戒心，進而忽略可能的風險。（圖／示意圖／達志影像）

D. 確保附近有救援設備，如：救生圈或牧羊人的鉤子。並且有支靠近泳池的電話。

E. 家中的泳池，四週應有高120公分左右的圍欄，避免小孩誤闖，也要設置警報器及相關安全設備。

F. 1歲以上的小朋友學游泳，可以降低溺水的風險，但目前沒有証據指出，未滿1歲的小孩學，可以降低風險。

G. 參加正式的游泳課程，可以大幅降低88%兒童溺水死亡的可能性。

H. 評估小朋友的發展和心態準備，父母在1歲之後，應安排游泳的課程。

▲父母在1歲之後，應安排游泳的課程降低溺水風險。（圖／示意圖／pixabay）

I. 大型充氣的泳池，可能會有傾倒的風險，且不易在四週加上護欄，在使用上應小心。

J. 如果小孩不見了，快去泳池找！

K. 記得和親友好友、街坊鄰居，分享泳池的安全須知。

最後，陳崇賢提到，美國救生協會曾說過一句話：「如果你不能在那兒游泳，就不要漂在那兒。」，呼籲家長可儘早安排孩子學會游泳，陪小孩玩水時，也要「緊盯你的小孩，而不是手機」，如此一來就能減少溺水憾事。