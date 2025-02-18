「開瓶蓋、扭毛巾」就手指痛！恐是「拇指關節鬆脫」

▲拇指無力要當心是否關節已鬆脫。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

從事美髮業的52歲蔡女士，經常需要替人洗頭，但近來工作時經常覺得手腕疼痛，拇指無法出力，就醫檢查發現，手腕因長期使用導致拇指腕掌關節磨損病變，導致稍一施力關節就會脫離軸心。醫師提醒，相關問題會因病變程度而在抓握動作有不同程度的疼痛，反映在日常生活中，如開瓶蓋、扭毛巾時會疼痛，嚴重者可能連穿脫衣褲都要忍受疼痛。

台北慈濟醫院骨科主治醫師周博智指出，拇指基部關節位於腕掌關節的大拇指根部，造成磨損病變的原因主要包括外傷、退化、反覆使用，進而導致關節鬆動、滑脫、磨損、變形，這樣的關節病變好發於中年女性，原因是女性在做家事時需要頻繁使用雙手及手腕，而50歲以後因為荷爾蒙變化的影響，容易導致韌帶鬆弛；而男性雖然不受荷爾蒙影響，但若過度使用或曾經受傷，也可能到中老年發生。

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▲台北慈濟醫院骨科主治醫師周博智。（圖／台北慈濟醫院提供）

周博智說明，臨床會以X光判斷關節磨損程度，若程度尚輕，可以用貼紮或護腕固定，加上止痛藥物控制，但在這樣的保守治療下仍然影響生活工作機能，另現在也有新式微創手術進行治療，先在手腕開0.5～1公分的入口，再將滑脫關節矯正至關節軸心，而後將可吸收的螺釘固定在第二掌骨基部，以第二掌骨基部借力使力，就可以分攤拇指基部的受力，而且不會犧牲拇指的靈活度。

周博智提醒，生活中處處都需要手，如果有輕微症狀切勿勉強做事，以免滑脫或磨損加劇，休息若無緩解則應就醫，若韌帶沒有完全鬆弛，早期症狀靠貼紮、護腕輔助可以在2到6週漸佳，但若是惡化到嚴重影響基本生活及工作機能，就必須與醫師討論進一步治療。