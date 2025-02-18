岔氣驚醒別輕忽！醫師提醒尋求專業　有法擺脫睡眠呼吸中止症

▲記憶力變差、經常覺得睡不飽、嗜睡等症狀不能輕忽。（圖／取自風華診所影片，下同）

生活中心／綜合報導

遇到朋友卻一時想不起對方是誰，感覺記憶力變差，看電視時會莫名睡著，連刺激的動作片也無法讓你保持清醒，並且經常覺得睡不飽、性慾下降，還會因為呼吸中止、岔氣驚醒，導致隔天精神不濟工作無法專心，這些症狀不單純是「睡覺會打呼」的問題，可能是「睡眠呼吸中止症」的警訊。

過去很多民眾都誤以為「打呼」只是很吵罷了，但其實「睡眠呼吸中止症」是讓自己長時間處在缺氧的狀態，不僅影響自身睡眠，還會干擾伴侶，長期下來更對健康造成嚴重威脅，嚴重的情況可能會導致車禍、糖尿病等嚴重後果，風華診所謝明吉醫師提醒，不要輕忽「睡眠呼吸中止症」的嚴重性，難控制的體重、高血壓、糖尿病、記憶力衰退、憂鬱症、性功能障礙等都跟睡眠呼吸中止有關係，及早發現並治療，才能有效提升睡眠品質改善健康。

▲重度呼吸中止症患者分享正顎手術經驗。

阻塞性睡眠呼吸中止症候群是常見的疾病，肥胖、年紀大、男性、喝酒、下顎後縮者更是高危險群，患者睡眠時上呼吸道反覆阻塞，導致血氧飽和度下降，因而從睡夢中驚醒或睡眠中斷，長期缺氧對腦部及心血管健康都有影響，嚴重甚至可能休克。確診「睡眠呼吸中止症」後，臨床醫師通常會先使用第一線保守治療，例如睡覺時使用陽壓呼吸器或止鼾牙套等矯正設備改善睡眠品質，然而，對於中重度患者而言，這些方法存在一定侷限，部分患者反應陽壓呼吸器的壓力較大常造成不適，例如頭痛或無法整晚配戴；而止鼾牙套則因需較大幅度前移下顎，容易引發顳顎關節不適，導致治療效果不彰，相較之下，對於無法適應陽壓呼吸器，或已嘗試非手術治療仍無法改善睡眠品質的重度患者，甚至應該考慮正顎手術拓寬呼吸道空間為第一線治療。

▲風華診所謝明吉醫師提醒，不要輕忽「睡眠呼吸中止症」的嚴重性。

▲謝明吉醫師說，正顎手術是多點位由高到低的同時拓寬。

有不少患者因為確診「睡眠呼吸中止症」來到風華診所尋求顯著解決的方法，謝明吉醫師說「有一些患者在會診後發現，下顎有後縮而且咬合不正的狀況，頭顱的側面X光片可以看到後縮的下顎骨骼及窄小的呼吸道，這類的患者可以透過正顎手術改善」，正顎手術是多點位由高到低的同時拓寬，謝明吉醫師說「可以同時拓寬鼻腔、懸壅垂、舌根、下咽部的空間，即可加強呼吸道穩定，減少呼吸道塌陷」，做完正顎手術後，齒列咬合及舌後方呼吸道空間都可變寬，睡眠品質改善睡得更深沉，而且臉型也更立體，記憶力、專注力等問題也會一起提升。

▲做完正顎手術後，臉型、咬合及呼吸道都同時改善。。

▲做完正顎手術的患者提到，做完後就可以正常的睡覺。

做完正顎手術的患者提到「做完後就可以正常的睡覺，不需要再透過矯正設備去維持睡眠品質」、「除了睡覺不再吵到老婆外，很有感的是記憶力更好、精神更集中」。

睡眠呼吸中止症的影響遠超乎想像，不僅是打呼很吵和睡眠不足，更可能危及健康，風華診所的謝明吉醫師提醒，如果有類似症狀，讓專業醫師協助評估狀況，找到最適合的治療方案！

▲風華診所的謝明吉醫師提醒，如果有類似症狀，讓專業醫師協助評估狀況，找到最適合的治療方案。