增購「流感疫苗」新北2／20開打！11類高風險族群可接種

▲新北市衛生局提供11類高風險族群接種流感疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，新北市共獲配1萬5,450劑，新北市衛生局表示，2月20日起新北109家合約院所提供公費流感疫苗接種服務，共11類高風險族群可接種。

新北市衛生局指出，增購的公費流感疫苗提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員共11類較高風險族群接種。

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新北市已協調29區衛生所及80家合約院所提供公費流感疫苗接種服務，籲請符合資格民眾攜帶健保卡（學齡前幼兒須攜帶寶寶健康手冊、外籍人士須持居留證）及相關證明文件，於門診服務時間前往接種，以獲得健康保護力。

依據疾管署監測資料，目前國內仍處流感流行期，且新冠疫情傳播風險上升，自113年10月起流感及新冠死亡病例中未接種過流感疫苗以及新冠疫苗高達9成。研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法，呼籲民眾可「左流右新」一次完成接種流感及新冠疫苗。

目前新冠JN.1疫苗有兩種廠牌可供選擇，分別為Moderna和Novavax，呼籲滿12歲以上且尚未接種的民眾，選擇1種廠牌疫苗接種即可，且僅需接種1劑，增強免疫力，保障自身與家人健康。