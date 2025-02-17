10家醫院「急診等床破百」！醫批衛福部裝死：應幫護理師加薪

▲今年過年後急診塞爆，部分醫院候床病患多到得至大廳等候。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

近期各種病毒疫情齊發，全國各醫院都出現急診塞爆的情形。胸腔科醫師蘇一峰今（17日）再度在臉書發文，直指全國急診還在塞，全國10家醫學中心等待床位破百，並點名衛福部「還在裝死」，部長和次長沒出聲了，他也替醫護喊話，希望能提高健保點值幫醫護加薪。

今年春節以來急診爆滿情況嚴重，甚至有些醫院急診候床病患多到得在大廳等候，衛福部認為這是因為流感、諾羅疫情等綜合因素影響，估計仍需要2至3周才會緩解。

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胸腔科醫師蘇一峰今天發文表示，全國急診還在塞，全國10家醫學中心等待床位破百，而衛福部還在裝死，部長次長都沒聲音了。

蘇一峰也批評，自稱最能解決醫療問題的賴總統正在生氣新光三越氣爆探視少給一萬元的紅包，「如果不知道怎麼辦，要不要參考國民黨侯康的政策牛肉，健保點值保1，醫護加薪，尤其是護理師！」

針對急診爆滿情，衛福部13日二度和醫事司與醫師公會、急救責任醫院開會，討論病房調度及收治量能調節。主持會議的衛福部次長林靜儀表示，今年是因為過年後遭遇腹瀉、流感疫情同時燒起來，這兩種疾病應該是可以在基層院所就近治療、進行檢傷， 評估有需要者再轉去大醫院。